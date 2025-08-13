¡De ensueño! Los cinco anillos de compromiso más caros de las famosas

Suscríbete a nuestros canales

Al momento de elegir un anillo de compromiso, los famosos siempre buscan complacer a sus parejas en sus gustos y estilos para poderlas sorprender al momento de la propuesta.

Por eso, a muchos internautas les parecen o muy exagerados o muy "normales", muchas joyas de compromiso. Sin embargo, muchos pueden llegar a costar más dinero del que nos podemos imaginar.

Top 5 de los anillos de compromiso más caros

Grace Kelly: El famoso anillo de compromiso de la actriz fue un Cartier de 10,48 quilates, y es considerado una de las joyas más caras de la historia de las celebridades con un precio de 38 millones de dólares.

Mariah Carey: Su anillo, un diamante de 35 quilates, ostenta un valor de 10 millones de dólares.

Kim Kardashian: Kanye West le regaló un diamante de 15 quilates, valorado en una suma de 8 millones de dólares.

Beyoncé: Jay-Z le regaló a la cantante un diamante de 18 quilates con corte esmeralda, diseñado por Lorraine Schwartz, valorado en 5 millones de dólares.

Georgina Rodríguez: La pareja de Cristiano Ronaldo fue sorprendida por el futbolista con un diamante ovalado de entre 25 y 35 quilates, acompañado por piedras que elevan el total a unos 37 quilates y tiene un costo aproximado de más de 5 millones de dólares.

