La IA revoluciona la música latina: Servando y Florentino junto a Rawayana estrenan el innovador videoclip de “Amor de Motel”

El dúo venezolano Servando y Florentino Primera continúa integrándose de nuevo a la música, después de un tiempo ausente los hermanos vuelven y demuestran que aún tienen con que, manteniendo el mismo ritmo atractivo de antes, aunque esta vez estan innovando con la tecnología.

En su más reciente lanzamiento, 'Amor de Motel', tema que cantan junto a Rawayana, decidieron apostar por la tecnología, logrando producir el video completamente usando inteligencia artificial, lo que representa un hito en la producción audiovisual dentro del ámbito latino.

Inteligencia artificial para revivir una era

Gracias a sofisticados algoritmos de IA, el video recrea la atmósfera y estética de los años 90 en Venezuela, una década icónica para la cultura pop del país, incluyendo la aparición de Daniel Sarcos como presentador de Sábado Sensacional y versiones juveniles de los propios músicos.

“Trabajar con inteligencia artificial nos abrió un mundo de posibilidades infinitas. Pudimos plasmar una narrativa visual única que mezcla romanticismo y nostalgia con una calidad nunca antes vista en la región”, comentaron Servando y Florentino.

Esta experiencia marca una nueva era donde la tecnología y el arte se entrelazan para ofrecer propuestas disruptivas y originales.

Un cierre audiovisual antes de la gira global

El videoclip de Amor de Motel es la culminación del ciclo de estrenos audiovisuales del álbum 'Se Buscan Vivos o Inmortales', preparando el terreno para la gira mundial que los llevará por diversas ciudades del continente americano y Europa.

