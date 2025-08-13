Revelación histórica: Paul McCartney expone fotos nunca antes vistas de los Beatles

Suscríbete a nuestros canales

Paul McCartney abre su archivo personal con Espejo Retrovisor: Liverpool-Londres-París, exposición que desde el 28 de agosto revela en Gagosian Londres fotografías inéditas de los Beatles durante su explosión global. Capturadas con su cámara Pentax entre 1963 y febrero de 1964, las imágenes muestran "momentos intermedios vinculados a eventos claves" como su gira británica y residencia en París, previo al terremoto cultural en EE.UU. Cada pieza fue "remasterizada a partir de negativos y copias por contacto originales que se creyeron perdidas durante más de medio siglo", firmadas por el propio McCartney como testimonio de una era dorada.

Entre las joyas destaca un enigmático autorretrato en el ático donde soñó la melodía de Yesterday, reflejado en el espejo de la casa londinense de su entonces novia Jane Asher. El artista, quien bromea con ser "el inventor de la selfie", despliega escenas de camaradería entre bastidores: John Lennon peinándose, George Harrison relajado o Ringo Starr en pausas del tour, humanizando a los ídolos. La intimidad de las imágenes construye un "relato íntimo" que contrasta con la histeria mediática, mostrando a los Fab Four lejos de las cámaras oficiales.

La exposición coincide estratégicamente con Ojos de la Tormenta, muestra itinerante que hasta el 5 de octubre ocupa el Museo de Bellas Artes de Young en San Francisco, con 250 fotos del mismo período. Mientras Londres exhibe la génesis creativa en Europa, San Francisco plasma el caos del éxito en Nueva York, Miami y Washington, donde McCartney cambió a película color para capturar piscinas bajo el sol floridano y multitudes histéricas. Ambas exposiciones, curadas desde archivos olvidados, celebran cómo una Pentax de 35mm inmortalizó la chispa de una revolución cultural.

Los fans redescubren al McCartney fotógrafo cuya mirada documentó "la tormenta" desde su epicentro: "Millones de ojos se posaron sobre nosotros", recuerda el músico sobre esos meses vertiginosos que cambiaron la historia de la música. Las imágenes, restauradas desde contactos marcados con lápiz de cera, son testigos mudos de cómo cuatro jóvenes de Liverpool conquistaron el mundo entre risas, ensayos y sueños melódicos en áticos londinenses.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube