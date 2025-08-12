En video: Natanael Cano golpea a su DJ en pleno concierto tras un error técnico

Suscríbete a nuestros canales

Natanael Cano vivía su noche de gloria en el Baja Beach Fest 2025 entre estrellas como Maluma y J Balvin, celebrando el lanzamiento de su esperado disco. Pero la fiesta se tornó tragedia cuando, según testigos, errores técnicos durante su show desataron su furia contra el DJ encargado de las pistas, iniciando una pelea física en pleno escenario que paralizó el concierto.

El rapero, visiblemente alterado por una supuesta canción incorrecta, se abalanzó sobre el técnico intercambiando palabras agresivas antes de lanzar el primer golpe. El video viral muestra cómo la agresión escaló rápidamente cuando el DJ respondió golpeando el rostro de Cano, generando un forcejeo que conmocionó al público y obligó a detener la presentación.

¿Tendrá consecuencias legales?

Como represalia, Cano destruyó violentamente el equipo técnico, estrellando la laptop contra el suelo mientras gritaba: “Miren, pendejos, quítense... a ese pendejo le di en su madre”. Mostró sus heridas a una audiencia dividida entre abucheos y vítores, mientras algunos justificaban su reacción y otros condenaban la violencia desmedida del artista.

Tras el escándalo, ni el festival ni la disquera de Cano asumieron responsabilidades, limitándose a aclarar en un comunicado que “el DJ no era parte de su equipo ni del staff del evento”. Mientras las redes arden con el polémico video, el futuro profesional del cantante enfrenta interrogantes tras su explosiva reacción.

