Omar Acedo en el Festival InterVisión 2025: esta fue la posición que logró

El cantante venezolano, Omar Acedo se destacó durante su participación en el Festival InterVisión 2025, el cual se celebró en Rusia.

La importante competencia musical se desarrolló en el prestigioso Live Arena de Novoivanovskoye, en Moscú, Rusia, este sábado 20 de septiembre.

Omar Acedo brilló en el Festival Intervisión 2025

Tras su participación en el festival, el cantante venezolano logró la posición número 13 dentro del Top 15, mientras el representante de Vietnam alcanzó el primer lugar.

“Mis hermanos y hermanas artistas de InterVisión este es el verdadero premio, LA AMISTAD…”, expresó el artista venezolano a sus compañeros de otras nacionalidades. “Lo mejor de este festival es el ambiente de paz y de unión… Todos los idiomas cantando una sola canción”, añadió.

Interpretación de Omar Acedo en Rusia

Foto: Cortesía

Durante la interpretación de Acedo con su tema 'La fiesta de la paz' en Rusia, el público se contagió de su energía con el calipso fusionado que presentó.

Por su parte, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró en un discurso inicial grabado que InterVisión “será uno de los concursos más conocidos y estimados en todo el mundo”.

Adicionalmente, Putin destacó que “Rusia siempre ha sido y sigue siendo un país abierto a la comunicación y a la cooperación creativa. Valoramos nuestras tradiciones y respetamos las de los demás”.

Evaluación de los competidores

El jurado, se encargó de evaluar a los 22 competidores, y lo lideró el famoso cantante de Deep Purple y Rainbow, Joe Lynn Turner. Mientras que los presentadores del evento fueron dos rusos, un indio y un chino.

Cabe destacar que aparte de Venezuela, otros países latinoamericanos tuvieron representación por artistas de gran talento. Entre ellos, Nidia Góngora (Colombia), Zulema Iglesias Zalazar (Cuba) y el dúo de Tais Nader y Luciano Calasanza (Brasil)

También participaron delegados de países como Bielorrusia, Serbia, Vietnam, Egipto, Emiratos Árabes, India, Kazajistán, Catar, China, Kenia, Kirguistán, Madagascar, Arabia Saudí, Tayikistán, Etiopía, Uzbekistán, Sudáfrica y, por supuesto, Rusia.

