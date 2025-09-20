La vida de Miguel Ángel Landa: así luce el actor a sus 88 años de edad

Suscríbete a nuestros canales

El actor, presentador, humorista, productor y empresario venezolano, Miguel Ángel Landa de 88 años de edad, quien a lo largo de su carrera artística ha participado en más de 60 películas, series de televisión y obras de teatro, reapareció hace pocas semanas en las redes sociales.

A través de una publicación en la cuenta de Instagram de su hija Dayana, el recordador actor se pudo ver de nuevo y muy contento, luego de ser sobreviviente a un cáncer de estómago.

"Hablando, recordando, riendo, te amo papito", escribió Dayana en la publicación junto a su padre. En las imágenes, se puede ver a Miguel Ángel Landa mostrarse muy feliz con una sonrisa y lanzando un beso a la cámara.

La publicación en la red social de la camarita, se llenó de muchos comentarios agradables y mensajes especiales dedicados al actor. "Mi actor preferido. En todas sus películas lo hizo muy bien", "Que bellooooo Miguel Angel Dios lo Bendiga", "El gran Miguel Angel Landa", "Grandes recuerdos de el programa Bienvenidos frases que nos quedaron para siempre", fueron algunos de los mensajes que recibió el humorista.

La vida de Miguel Ángel Landa

Recordemos que Miguel Ángel Landa se hizo popular por crear, producir y dirigir programas humorísticos icónicos. El más famoso de ellos fue "Bienvenidos", que se mantuvo al aire desde 1982 hasta 2002. Su carrera actoral se formó tanto en Venezuela como en Italia, llegó a realizar más de 60 películas, destacándose en producciones como El pez que fuma (1977), Cuchillos de fuego (1989) y su más reciente participación en El Manzano Azul (2012).

A pesar de su edad y de haberse alejado de los reflectores, el criollo sigue siendo una figura pública muy querida y gracias a su hija ha estado activo en las redes sociales y en entrevistas, donde ha compartido profundas reflexiones sobre su vida.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube