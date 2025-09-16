Chisme: Jonathan Blum asume nuevo reto profesional en un importante concurso de belleza internacional

Suscríbete a nuestros canales

El mundo de los concursos de belleza trae una gran noticia: Jonathan Blum, reconocido empresario y director de JBK Media, ha sido designado como distribuidor global exclusivo de Miss International 2025. La noticia no solo destaca la expansión internacional de Blum, sino que anticipa un certamen que promete ser diferente a todo lo visto hasta ahora, combinando entretenimiento, innovación tecnológica y un mensaje de responsabilidad social.

Un formato que rompe con lo tradicional

La edición 2025 se llevará a cabo el 27 de noviembre en el Yoyogi National Stadium Gymnasium 2, en Tokio, y contará con una producción a cargo de Aika Events and Productions, conocidos por su trabajo en Binibining Pilipinas en Filipinas. La intención es ofrecer un espectáculo más ágil, con mayor dinamismo, interacción y contenido pensado para captar la atención de audiencias globales.

Blum ha subrayado que su papel no se limita a la transmisión:

“Nuestra misión es crear un evento en vivo de primer nivel, capaz de conectar con televisoras, plataformas de streaming y redes sociales, destacando a Miss International como una marca icónica y moderna”.

Alcance mundial: todas las pantallas conectadas

JBK Media será responsable de llevar la señal del certamen a todo el mundo, asegurando cobertura tanto en televisión como en plataformas digitales y redes sociales. La estrategia busca maximizar la retención de audiencia y la interacción en tiempo real, garantizando que la experiencia del concurso llegue a millones de espectadores simultáneamente.

Belleza con propósito

Miss International 2025 no se centrará únicamente en la pasarela y la corona. El concurso reafirma su compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU mediante la iniciativa Beauties for SDGs. Las delegadas destacarán causas como educación, igualdad de género, acción climática y paz, utilizando la plataforma del certamen para inspirar a la audiencia global a sumarse a estas iniciativas.

Tokio: epicentro de expectativa y cultura

La elección de Japón como sede no es casual. Además de ofrecer un escenario icónico, la ciudad permitirá conectar con uno de los mercados más importantes de consumo audiovisual de Asia. La edición reunirá a candidatas de todo el mundo, quienes competirán no solo por la corona, sino por demostrar que la belleza puede ser un vehículo de impacto social y cultural

El misterio que mantiene la expectativa

Aunque ya se han revelado algunos detalles, la organización mantiene en secreto elementos clave como el diseño escénico, las dinámicas del concurso y la identidad de los presentadores. Este hermetismo aumenta la intriga y refuerza la expectativa internacional: todos los ojos estarán puestos en Miss International 2025 para descubrir cómo Jonathan Blum y su equipo reinventarán el certamen.

Con la combinación de innovación, estrategia global y un enfoque social, Miss International 2025 bajo la distribución de Jonathan Blum promete convertirse en un evento histórico que redefinirá la forma de vivir los concursos de belleza en la era digital.

Visita nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube