Batalla silenciosa: famosos de Hollywood que padecen enfermedades crónicas y autoinmunes

Las enfermedades autoinmunes son un tipo de afección crónica en las que el sistema inmunitario ataca por error los propios tejidos del cuerpo. A menudo no se curan, pero sus síntomas pueden controlarse con tratamiento y cambios en el estilo de vida. Los síntomas pueden ser variados, los más comunes incluyen fatiga, dolor, inflamación y erupciones cutáneas.

La vida de los famosos, que suele ser comparada por sus seguidores y fanáticos como un cuento de hadas, a veces esconde que muchos de ellos libran una batalla silenciosa y agotadora contra enfermedades crónicas y autoinmunes. Sin embargo, las mismas celebridades se han encargado de mostrar al mundo sus padecimientos.

Muchas estrellas de Hollywood han decidido revelar su vulnerabilidad y enfrentarse a un mundo que no siempre está preparado para verlos enfermos.

Famosos de Hollywood que padecen enfermedades crónicas y autoinmunes

El Lupus es un padecimiento autoinmune crónico en la que el sistema inmunitario del cuerpo ataca sus propios tejidos y órganos, lo que puede llegar a causar en las personas que lo padecen inflamación en articulaciones, piel, riñones, sangre, cerebro, corazón y pulmones.

Esta enfermedad es conocida en el mundo del entretenimiento, debido a que la famosa cantante Selene Gomez ha sido muy transparente al hablar de su padecimiento, la también actriz ha hablado abiertamente de su lucha contra el lupus, que la llevó a someterse a quimioterapia y, en 2017, a un trasplante de riñón donado por su amiga Francia Raisa.

Otra artista que se une a la lista, es la cantante Lady Gaga, quien en el años 2010 reveló que había dado positivo en lupus, aunque en su caso no ha desarrollado los síntomas más graves. Sin embargo, sí padece fibromialgia, otra afección crónica que le ha obligado a cancelar giras debido al dolor intenso.

El Síndrome de la Persona Rígida es un trastorno neurológico y autoinmune extremadamente raro que provoca rigidez muscular progresiva en el tronco y las extremidades, además de espasmos dolorosos. Estos espasmos pueden ser desencadenados por el tacto, ruidos fuertes o el estrés emocional.

La famosa que le dio visibilidad a esta dolencia, fue la cantante Céline Dion, quien decidió revelar en el año 2022 que sufría de este padecimiento, que la ha obligado a cancelar indefinidamente sus conciertos y giras, ya que afecta directamente su capacidad para moverse y cantar.

La Demencia Frontotemporal (DFT), es un grupo de trastornos del cerebro que afectan las áreas frontales y temporales, causando cambios en la personalidad, el comportamiento y el lenguaje.

Y en el año 2022, la familia del actor Bruce Willis anunció que se retiraba de la actuación debido a un diagnóstico de afasia, que luego se reevaluó como Demencia Frontotemporal. Este caso ha puesto de relieve la enfermedad, que a menudo se confunde con el Alzheimer.

La Enfermedad de Lyme, puede ser una de los padecimientos más comunices entre los famosos de Hollywood, y es una enfermedad bacteriana transmitida a los humanos a través de la picadura de garrapatas infectadas.

Entre los famosos que la padecen se encuentra la cantante, Avril Lavigne, quien reveló que pasó años con síntomas inexplicables y sin un diagnóstico correcto hasta que se le confirmó la afección.

Asimismo, Justin Bieber, ha sido muy transparente al hablar de su diagnóstico de enfermedad de Lyme y mononucleosis, que afectaron su salud y le causaron una parálisis parcial en la cara (síndrome de Ramsay Hunt).

Cabe destacar, que esta afección ya ha sido anunciada por otros famosos artistas, como Shania Twain, Bella Hadid, Alec Baldwin, Ben Stiller, Kelly Osbourne, e incluso Thalía.

Cada uno de estos artistas ha demostrado al mundo su lucha y recordando al mundo que las enfermedades no distinguen entre estrellas de cine o personas comunes.

