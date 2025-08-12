Paulina Rubio deja mucho que pensar: reaparece de rumba e ignora orden judicial

Suscríbete a nuestros canales

La cantante Paulina Rubio volvió a ser noticia, pero no por su música ni una nueva producción, sino por un conflicto legal que pone en entredicho su compromiso como madre. El pasado 8 de agosto, estaba programada una audiencia en Miami para definir detalles cruciales sobre la custodia y traslado de su hijo de 14 años desde Estados Unidos a España. Sin embargo, la artista no se presentó al tribunal, argumentando estar de vacaciones en las Islas Griegas, lo que ha generado un fuerte revuelo mediático y cuestionamientos sobre su responsabilidad.

El hijo que no regresó y la voz del entorno de Colate

La polémica crece, ya que Paulina tampoco cumplió con la orden judicial que la obligaba a entregar al menor a su padre, el empresario Colate, según informó la periodista Isabel González, quien tiene contacto directo con el entorno del empresario. “Hoy Paulina tenía que regresar a su hijo, pero por lo que sabemos, el niño sigue bajo su custodia y ella ni siquiera fue a recogerlo en el campamento en España, como lo ordenó la jueza”, señaló la periodista.

Un patrón de incumplimientos que preocupa

Esta situación no es nueva en la disputa por la custodia entre Paulina Rubio y Colate, pero la reciente actitud de la cantante ha aumentado las críticas y dudas sobre su postura frente a la ley y su papel como madre. La negativa a trasladar al menor según lo establecido ha despertado reacciones que cuestionan si la artista prioriza su vida personal y artística por encima de las responsabilidades legales y familiares.

Aunque la cantante disfruta de sus vacaciones y su vida social, el caso judicial continúa abierto y con consecuencias que podrían agravarse ante un posible desacato a las órdenes judiciales, la presión pública y mediática aumenta mientras la justicia evalúa los próximos pasos para garantizar el bienestar del menor y el cumplimiento de las disposiciones legales.

