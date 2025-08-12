Hilda Abrahamz cae en estafa disfrazada de contrato millonario: No todo lo que brilla es oro

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida actriz Hilda Abrahamz sorprendió a sus seguidores al revelar a través de sus plataformas digitales que fue víctima de un elaborado fraude la semana pasada. La historia comenzó cuando una supuesta firma española, de prestigio mundial, contactó a su equipo para ofrecerle un contrato de embajadora para Latinoamérica.

La firma y la trampa: un pago que nunca llegó

Confiada en la seriedad del proceso y respaldada por su equipo legal y especialistas en redes, Hilda firmó el documento que le enviaron. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado. El equipo recibió un enlace de seguimiento para un supuesto envío, y les pidieron abonar casi 3 mil dólares para luego ser reembolsados.

“Cuando mi equipo empezó a investigar, contactó directamente a la empresa original, revisó el cargamento falso de 12 kilos de ropa, y se dio cuenta de que todo era un montaje. La estafa estaba muy bien diseñada, casi parecía real”, relató la actriz.

Señales de alerta y la importancia de la precaución

Más adelante, los estafadores cambiaron la modalidad de pago, exigiendo que la transacción se hiciera con tarjeta en lugar de efectivo, un nuevo indicio para desconfiar, la actriz aclaró que busca concienciar a las personas sobre el rięsgø que se vive en Internet:

“Quiero que esta experiencia sirva como advertencia: no todo lo que brilla es oro. Antes de aceptar cualquier oferta, hay que investigar, preguntar y contar con expertos. Hay mucha gente aprovechándose”, añadió.

Hilda concluyó con un llamado a la vigilancia constante para evitar caer en fraudes similares: “Esto no es para asustar, sino para protegernos. ¡Ojo, que los engaños están a la vuelta de la esquina!”

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube