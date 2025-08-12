Comienzan las grabaciones de “Spiderman: Brand New Day”: la cinta promete ser más fiel a los cómics

Suscríbete a nuestros canales

La producción de Spider-Man: Brand New Day, dirigida por Destin Daniel Cretton, ha iniciado rodaje el 8 de agosto de 2025 en Glasgow, ciudad que se transforma en la viva imagen de Nueva York. Tom Holland reaparece en el legendario traje de Spider-Man, en una versión más sobria y retro, inspirada en los diseños clásicos de los cómics, y filmando en exteriores sin pantallas verdes, apostando por efectos prácticos impactantes.

Desde el primer día, Holland disfrutó de un retorno vibrante: “Ponerme el traje... se siente diferente esta vez”, confesó mientras saludaba a jóvenes fans en el set, en una jornada especial marcada por la cercanía con el público. El ambiente ha cobrado vida con escenas de acción realistas, persecuciones explosivas y un tanque decorado con un símbolo demoníaco descendiendo por las calles.

¿Quiénes acompañan a Holland en esta cinta?

El reparto añade peso al proyecto: regresan Zendaya como MJ, Jacob Batalon como Ned y Michael Mando como Scorpion; mientras que nuevos rostros como Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Jon Bernthal (The Punisher) y Mark Ruffalo (Hulk) prometen conflictos e intensidad inéditos para el hombre araña. Además, la estética narrativa parece apuntar a un Spider-Man más urbano, confrontando amenazas grandes y crudas sin el manto tecnológico de Tony Stark.

El rodaje, previsto inicialmente hasta el 15 de agosto, ha sido extendido hasta el 26 tras la aprobación del consejo municipal de Glasgow, lo que refleja el entusiasmo tanto de la producción como del público local. Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el 31 de julio de 2026, prometiendo reactivar la saga con intensidad, nostalgia y un enfoque renovado de su héroe más emblemático.

