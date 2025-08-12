¡De las redes al aislamiento! Influencer estadounidense queda varado en la Antártida por 6 semanas

Suscríbete a nuestros canales

Lo que inició como una inspiradora misión para recaudar fondos contra el cáncer infantil se transformó en una pesadilla para Ethan Guo. El influencer estadounidense lleva varado desde junio en la Antártida chilena tras aterrizar su avioneta sin autorización, proporcionando según autoridades datos falsos en su plan de vuelo mientras pilotaba su Cessna 182Q.

Guo, quien saltó a la fama al intentar ser el piloto solitario más joven en alcanzar los siete continentes, solo tenía permiso para sobrevolar Punta Arenas, pero continuó hacia el sur. La fiscalía chilena confirmó que mintió a controladores terrestres, lo que derivó en cargos por aterrizaje ilegal el pasado 29 de junio, aunque estos fueron desestimados este lunes mediante un acuerdo judicial.

¿Qué establece el acuerdo?

El pacto exige al adolescente donar 30.000 dólares a una fundación contra el cáncer infantil en 30 días para evitar juicio, además debe abandonar Chile inmediatamente cuando el clima lo permita y no podrá volver al país por tres años. Guo declaró sentirse "aliviado por el resultado", aunque sigue confinado en una base militar antártica debido al invierno extremo que impide su salida.

Aunque no estaba obligado a permanecer en la instalación militar, las tormentas invernales han bloqueado cualquier vuelo disponible, incluso su propia aeronave está inoperable según el fiscal Cristián Crisoto. "Permanezco esperando aprobación para mi vuelo de salida", confesó Guo a AP, añadiendo que espera retomar pronto su misión original mientras asume todos los gastos de su estadía y repatriación.

