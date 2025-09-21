El lado oscuro de las cirugías: la historia de Marie Claire Harp

Suscríbete a nuestros canales

La presentadora de televisión, modelo y exreina de belleza venezolana, Marie Claire Harp, quien siempre suele hablar abiertamente sobre las cirugías estéticas que se ha realizado y los cambios que que estas han tenido en su físico, fue cuestionada sobre un posible embarazo.

A través de un en vivo en su cuenta de Instagram, la criolla decidió aclarar los rumores que se generaron luego de publicar una fotografía en la que según los internautas muestra una "pequeña pancita".

En este sentido, Marie Claire Harp aseguró que solo se trataba de una inflamación debido a la gran cantidad de pozole que comió durante los festejos del grito de independencia en La Casa de los Famosos México.

Cabe destacar, que la venezolana siempre ha sido muy trasparente al momento de hablar sobre su físico, tanto así que suele contar su experiencia con las cirugías estéticas. A diferencia de otras celebridades, ella cuenta públicamente su experiencia, especialmente sobre un procedimiento en particular que le causó complicaciones.

La intervención más significativa en la vida de Marie Claire Harp fue la rinoplastia a la que se sometió con apenas 18 años. Este procedimiento se lo realizó debido a los estereotipos de belleza que rigen en concursos como el Miss Venezuela.

Sin embargo, la cirugía le causó serias complicaciones de salud, afectando incluso su capacidad para respirar correctamente. En sus propias palabras, comentó que sufrió mucho durante el proceso y que su cuerpo rechazó un cartílago que le implantaron para corregir la forma de su nariz. Esto le dejó una malformación que actualmente todavía la acompaña.

Además de este procedimiento, también confesó que se sometió a un aumento de busto. Asimismo, en diversas entrevista, la criolla suele asegurar que estos son los únicos procedimientos estéticos que se ha hecho. En este sentido, hace énfasis en que su figura se debe principalmente a la disciplina, al ejercicio constante y a una buena alimentación.

Sobre su físico, Marie Claire Harp siempre responde públicamente a los rumores sobre su identidad de género, aclarando que no es una mujer transgénero. Ha mencionado que las preguntas sobre su identidad de género le afectan en su vida.

Al compartir los detalles de sus procedimientos, la modelo de 32 años busca advertir a sus seguidores sobre la importancia de informarse bien antes de tomar decisiones sobre su cuerpo.

