¡Oficial! Anuncian fecha de lanzamiento de 'Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl'

Suscríbete a nuestros canales

La reconocida cantante estadounidense, Taylor Swift, anunció este viernes la fecha del lanzamiento oficial de 'Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl'.

A través de sus redes, la intérprete de Blank Space y Shake it Off difundió las fechas para disfrutar del lanzamiento de su nuevo álbum musical.

'Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl'

De acuerdo con la publicación de Swift, invitó a sus seguidores a una "deslumbrante" velada para presentar "Party of a Showgirl" en las salas de cine.

Asimismo, aseguró que se trata del "estreno mundial exclusivo de mi nuevo single 'The Fate of Ophelia'".

Agrega la artista que el estreno incluye "imágenes nunca vistas de los detrás de cámaras, de cómo lo hicimos, corte por corte, explicando lo que inspiró esta música, videos y letras de mi nuevo álbum 'The life of a Showgirl'".

Adicionalmente, Swift señaló que "parece que es hora de preparar el atuendo de Eras Tour o una chaqueta naranja" para asistir a la permier.

¿Cuándo será y dónde comprar las entradas?

En este sentido, la cantante estadounidense señaló que las entradas ya están a la venta, señalando que los horarios pueden variar por o que "debes revisar tus listados locales".

El estreno en las salas de cine será por tiempo limitado, específicamente desde el 3 hasta el 5 de octubre y puede comprar sus entradas en releasepartyofashowgirl.com

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube