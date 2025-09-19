Las Payasitas Nifu Nifa reciben reconocimiento internacional

Suscríbete a nuestros canales

El grupo de las icónicas Payasitas Nifu Nifa recibió un nuevo reconocimiento internacional tras sus varias décadas de labor.

Este premio "reconoce más de cuatro décadas de trayectoria artística de “las de los guantes blancos”.

Reconocimiento internacional para las Payasitas Nifu Nifa

En la trayectoria de las Payasitas Nifu Nifa, destaca su labor por mantener viva la inocencia de los niños venezolanos, por lo que esta vez se alzaron con uno de los premios más importantes del país.

En esta ocasión "las de los guantes blancos" se alzaron con el Tacarigua de Oro Internacional como 'Agrupación infantil del año'.

Al recibir el reconocido galardón, las Payasitas Nifu Nifa aseguraron que “Para nosotras siempre es un honor recibir un premio, porque es un reto seguir y avanzar".

En su discurso resaltan que "estamos trabajando hace 40 años y seguimos insistiendo porque lo que queremos es que la inocencia no pase de moda, que cada uno de nosotros viva con ese niño interior, y que los pequeños que están llegando se mantengan en esa inocencia, que no avancen más allá de lo que ellos son y que disfruten su niñez a plenitud".

"La inocencia no pasa de moda"

Las Payasitas Nifu Nifa se mantienen activas con nuevos proyectos, en la actualidad están finiquitando los detalles para estrenar una colaboración con una artista. Una unión que promete dar mucho de qué hablar y que reforzará su conexión con las nuevas generaciones.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Las Payasitas Nifu Nifa se convirtieron en un ícono cultural venezolano, llevando alegría y valores a través de su música, sus shows y su inconfundible estilo.

Con este reconocimiento, reafirman que su mensaje sigue más vigente que nunca: mantener viva la inocencia y la ilusión en cada niño y en cada corazón que aún late con ternura y juego.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube