"El Club de los Tigritos": la vida actual de los actores después del programa infantil

A finales de los años 90, la televisión venezolana fue protagonista de un fenómeno que logró reunir a toda una generación frente a la pantalla. "El Club de los Tigritos" no era solo un programa de televisión, era un club real donde la música, el baile y la diversión eran los protagonistas.

Tras el final del show, muchos de sus talentosos integrantes siguieron diferentes caminos a lo largo de sus vidas y carreras profesiones, algunos lograron continuar dentro del mundo del espectáculo y otros decidieron hacer una vida lejos de los reflectores.

Así hicieron su vida los integrantes de El Club de los Tigritos

Wanda D'Isidoro y Jalymar Salomón: Las animadoras principales del programa juvenil, continuaron sus carreras como actrices. Wanda D'Isidoro hizo su vida en Miami, donde ha participado en varias telenovelas y series para cadenas como Telemundo.

Mientras que, Jalymar Salomón también siguió el camino de la actuación en el extranjero y ha participado en producciones televisivas. Ambas han tenido reencuentros en diversas ocasiones.

Una de las "tigritas" más reconocidas es Roxana Chacón, quien tras el programa continuó en la televisión y en el mundo del espectáculo, además se dedicó al mundo empresarial, es asesora de negocios y conferencista reconocida. Roxana es madre y se muestra muy activa en redes sociales, donde comparte detalles de su vida personal y profesional.

Estefanía López: Estefanía fue una de las que se ha mantenido más cerca de la televisión venezolana. Participó en numerosas telenovelas y producciones televisivas. Es madre y sigue muy activa en el mundo de la actuación.

Yorgelis Delgado: Yorgelis continuó su carrera en la televisión y también participó en el mundo del modelaje y el teatro. Al igual que muchos de sus compañeros, se mudó de Venezuela y sigue activa en el medio artístico.

Aunque algunos integrantes decidieron mantenerse en el ojo público, otros tomaron caminos distintos. Lourdes Martínez se mudó a Madrid, España, donde se dedica al teatro y a su vida familiar como madre de tres hijos.

Mientras que, Patricia Schwarzgruber y Georgina Palacios, continuaron sus carreras como actrices en producciones de televisión nacional.

La mayoría de los integrantes de "El Club de los Tigritos" han continuado sus vidas en el medio del espectáculo o se han dedicado a otras áreas profesionales.

