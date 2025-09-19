Moa Rivera lanza "Pensándote", su fusión de salsa con otro género

Suscríbete a nuestros canales

Luego de su gira por España, Moa Rivera, conocido como "la voz sensual de la salsa", regresa para con su nuevo sencillo: "Pensándote", con el cual complace a sus fans, amantes del contagioso ritmo caribeño.

La inspiración de Moa Rivera

La gira por España no solo fue un triunfo para Rivera, hijo del consagrado cantante Jerry Rivera, sino que también fue una fuente de inspiración. En cada concierto, el artista puertorriqueño compartió el escenario con músicos de primer nivel. El joven canalizó toda esa energía con su promocional.

Este sencillo es la prueba de que la salsa romántica sigue más vigente que nunca. "Pensándote" captura la esencia de un amor que se queda en la mente y el corazón, con una producción fresca y arreglos novedosos.

Rivera logró un equilibrio perfecto entre lo clásico y lo contemporáneo, de manera que el público mover el cuerpo mientras conecta con cada una de sus palabras. Según sus palabras, es una experiencia introspectiva que te hace recordar a esa persona especial.

El futuro de la salsa

Con este lanzamiento, el joven vocalista no solo consolida su carrera, sino que demuestra que la salsa no solo es un género que se baila, sino también una forma de expresar emociones profundas.

