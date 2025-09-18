Fama y drama: los incidentes más polémicos de Cardi B

Suscríbete a nuestros canales

La cantante estadounidense y superestrella del rap, Belcalis Marlenis Almánzar, mejor conocida como Cardi B, lleva una carrera musical muy exitosa, gracias a su carisma y una honestidad que la ha conectado con millones de fans. Sin embargo, su vida artística también se ha visto marcada por una serie de controversias que la mantienen en el ojo del huracán y en diversos titulares.

En este sentido, la artista siempre se ve envuelta en varios escándalos, uno de los más recientes incluyen su juicio por agresión, donde fue absuelta de acusaciones de agredir a una exguardia de seguridad en 2018 durante una cita médica.

Un repaso por los escándalos de Cardi B

Uno de los escándalos más sonado fue en el año 2018, cuando la rapera se vio envuelta en una pelea en un club de striptease en Queens, Nueva York. En ese momento, fue acusada de ordenar a su séquito atacar a dos camareras, supuestamente por una disputa relacionada con su esposo, el rapero Offset.

Aunque evitó la cárcel, fue sentenciada a 15 días de servicio comunitario, como un recordatorio de que sus acciones pueden tener consecuencias legales.

Durante un concierto en Las Vegas en el año 2023, a través de las redes sociales se hizo viral un video de Cardi Ben el que se ve lanzando su micrófono a una fanática que le arrojó una bebida. Aunque el micrófono fue devuelto, la persona que recibió el impacto demandó a la rapera y el abogado de la cantante logró calificar la demanda como un intento de extorsión.

Durante la Semana de la Moda de Nueva York en 2018, el conflicto que tenía con la también rapera Nicki Minaj, alcanzó su punto máximo cuando Cardi B fue captada en video lanzándole un zapato a su colega y rival.

Según informaron medios internacionales en ese momento, el problema comenzó por comentarios que Minaj hizo sobre la habilidad de Cardi B como madre. Aunque hoy en día ambas cantantes han intentado enterrar ese pasado en el que eran rivales, ese suceso quedó grabado como uno de los momentos más tensos en la historia del rap en Estados Unidos.

Para nadie es un secreto que la mayoría de los conflictos se han generado debido a la peculiar personalidad que siempre muestra la famosa. Sin embargo, su éxito y popularidad sugieren que su público valora esa misma autenticidad sin filtros.

