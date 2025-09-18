Famosos desde la cuna: siete estrellas de Hollywood beneficiados por el talento de sus padres

Suscríbete a nuestros canales

El término "nepo babies" o bebé del nepotismo, se refiere a los famosos cuya carrera profesional se beneficia de los contactos y la influencia de sus padres, más allá del talento profesional que tengan en la industria.

Si bien la industria de Hollywood siempre ha estado llena de dinastías de actores y directores. Sin embargo, la pregunta que todos se hacen es si realmente estos "nepo babies" merecen el éxito que alcanzaron, y es un tema que se ha vuelto más relevante en las redes sociales.

Famosos beneficiados por el nepotismo

La primera de la lista, es Lily-Rose Depp, hija del famoso actor Johnny Depp y la cantante y actriz francesa Vanessa Paradis. Desde su debut, ha modelado para marcas de alta costura y protagonizado varias películas, algo que la pone en el centro del debate sobre si su apellido le abrió puertas o si realmente tiene talento.

La actriz Dakota Johnson, viene de un linaje de verdadera "realeza" de Hollywood, debido a que es la hija de los actores Melanie Griffith y Don Johnson, y nieta de la legendaria actriz Tippi Hedren. Sin embargo, la famosa de 35 años de edad, ha demostrado que su posición en la industria se debe al gran talento que tiene heredado por su familia.

Zoë Kravitz, hija del músico Lenny Kravitz y la actriz Lisa Bonet, se encuentra en esta lista, debido la exitosa carrera como actriz y cantante que ha forjado con su talento, aunque el peso de su apellido es innegable.

Colin Hanks, es el hijo del icónico actor Tom Hanks y lleva una sólida carrera en el cine y la televisión, aunque sí tiene talento actoral, suele ser reconocido por ser "el hijo de Tom Hanks".

La esposa del cantante Justin Bieber, Hailey Bieber, también se encuentra en la lista de los "nepo babies", debido a que es hija del actor Stephen Baldwin. La modelo siempre ha sido muy abierta sobre las ventajas que ha tenido, pero insiste en que su carrera se construyó con trabajo duro.

Las conocidas modelos, Bella y Gigi Hadid, son hijas de Yolanda Hadid, una exmodelo y estrella de reality show, y del promotor inmobiliario Mohamed Hadid. Si bien su trabajo es admirable, se especula si su camino a la cima fue facilitado por las conexiones de su madre.

Cabe destacar, que el ser parte de los "nepo babies", no es garantía de éxito, pero tampoco se puede negar que una conexión con alguien famoso en una industria tan competitiva ofrece una ventaja que la mayoría de los aspirantes solo puede soñar.

