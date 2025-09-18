Miss México 2025 sorprende en redes: así responde a un comentario negativo

Suscríbete a nuestros canales

Fátima Bosch, Miss México 2025, utilizó su plataforma en TikTok para responder a un usuario que calificó al Miss Venezuela como "sobrevalorado" . En un video publicado el 17 de septiembre de 2025, la titular tabasqueña apareció cantando el icónico himno "Qué linda eres" —asociado históricamente al certamen venezolano— mientras sonríe y mira fijamente a la cámara .

Polémicas previas: La coronación under fire

Este gesto ocurre en un contexto marcado por la controversia . Bosch, coronada el 13 de septiembre de 2025, enfrentó un boicot visible durante su coronación: solo 4 de las 31 concursantes la abrazaron, mientras que 27 se dirigieron a Yoana Gutiérrez (Miss Jalisco y favorita del público) en un acto interpretado como protesta por supuesto "influentismo" familiar . La propia Bosch reconoció en entrevistas que la sororidad "no se dice, se practica" , refiriéndose indirectamente al incidente . Adicionalmente, usuarios en redes señalaron los vínculos políticos de su familia —su tía es la exsenadora Mónica Fernández Balboa—, aunque Bosch defendió su triunfo como legítimo: "Soy una mujer que se ha preparado con esfuerzo propio" .

Contexto: El legado del Miss Venezuela vs. el nuevo rumbo de México

El himno "Qué linda eres" , compuesto por José Luis Morín, fue un símbolo del Miss Venezuela durante su era dorada (años 80-2000), asociado a reinas como Bárbara Palacios y Alicia Machado . Su uso por Bosch no es casual: según analistas de medios, refleja una estrategia para "conectar emocionalmente con la diáspora venezolana en México" y capitalizar la nostalgia por un certamen que, aunque hoy menos dominante, sigue siendo referente en Latinoamérica . Bosch, quien estudió diseño de moda en Milán, ha insistido en que su reinado busca "redefinir la belleza con propósito" , enfocándose en causas como la sustentabilidad y los derechos migrantes .

El camino a Tailandia: Enfocada en Miss Universo

Pese a las polémicas, Bosch mantiene su vista en Miss Universo 2025 (21 de noviembre, Tailandia) . Su preparación incluye entrenamiento en pasarela con expertos, voluntariado con niños migrantes —su proyecto "Mi Corazón Migrante" — y sesiones de coaching con Fernanda Beltrán, su predecesora . Sobre el incidente del TikTok, concluyó: "El mundo de la belleza necesita menos críticas y más apoyo. Canté ese himno porque creo en la hermandad, no en la rivalidad" . Mientras, sus seguidores esperan que este gesto ayude a sanar las divisiones internas y posicione a México como fuerte contendiente en el certamen global.

¿Un nuevo capítulo en la belleza latina?

Fátima Bosch, entre polémicas y gestos de unidad, demuestra que los certámenes modernos trascienden la pasarela . Su TikTok no solo respondió a un comentario xenófobo, sino que reavivó el debate sobre la solidaridad en la industria . Mientras se prepara para Tailandia, su reinado podría definir si la era de la rivalidad entre certámenes ha dado paso a una de colaboración .

