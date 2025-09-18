De la pantalla a la polémica: Gaby Espino y sus respuestas sin filtro en redes

Suscríbete a nuestros canales

Gaby Espino, actriz y empresaria venezolana, se ha visto inmersa en múltiples controversias en los últimos meses, demostrando una actitud resiliente frente a las críticas en redes sociales. Las polémicas abordan desde su promoción de productos de belleza hasta sus interacciones directas con seguidores y críticos, reflejando los desafíos que enfrentan las celebridades en la era digital.

“¡Ay Dios! Qué feo que me digan eso”

Durante una transmisión en vivo Espino compartía su rutina de belleza y confesaba haber descuidado su alimentación y disciplina de ejercicio tras sus vacaciones en Turquía. En medio de comentarios de apoyo, una usuaria la llamó "ridícula". La actriz respondió con naturalidad: "¡Ay Dios! Qué feo que me digan eso". Este momento, lejos de pasar desapercibido, fue capturado por seguidores y medios, generando olas de apoyo y críticas en igual medida.

Polémica por gel reductor

Espino también ha promocionado activamente un gel de paprika que, según afirma, ayuda a reducir medidas y combatir la celulitis. Esto provocó la reacción del entrenador Luis Ojeda, conocido como "el entrenador de las estrellas", quien criticó abiertamente la efectividad del producto. Ojeda declaró: "No hay una cabrona crema que te quite la celulitis".

La actriz respondió mediante un video, diciendo: “Te encanta nombrarme, ¿será por eso que te salgo en el feed? Baby no me nombres más y sigue con lo tuyo que yo no me meto contigo”. Este enfrentamiento escaló en redes, dividiendo opiniones: algunos usuarios apoyaron a Ojeda por su postura científica, mientras otros defendieron el derecho de Espino a promover productos de su marca.

Reacciones en redes

Ambas polémicas han generado un intenso debate en plataformas digitales. Sobre el gel de paprika, algunos usuarios reportaron efectos adversos mientras otros defendieron la honestidad de Espino acerca de sus propias luchas con la celulitis y el cuidado corporal.

En cambio, durante el live, varios seguidores elogiaron su transparencia al compartir inseguridades personales, aunque algunos cuestionaron su autenticidad. Gaby Espino continúa navegando el complejo mundo de la fama digital, donde cada declaración y producto promocionado es escrutinizado públicamente.

