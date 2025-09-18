Un nuevo escándalo para Nodal: despide a una figura importante para su carrera

Suscríbete a nuestros canales

Christian Nodal, el fenómeno de la música regional mexicana, ha tomado la decisión más trascendental de su carrera al despedir a su propio padre, Jaime González, de la empresa que gestionaba su carrera artística. Según información exclusiva del periodista Javier Ceriani, esta drástica medida habría sido impulsada por Pepe Aguilar, quien ahora asumiría el control total de la trayectoria musical del intérprete de "Adiós Amor".

¿Por qué Nodal despidió a su padre?

De acuerdo con las investigaciones de Ceriani, Nodal habría tomado esta determinación el jueves pasado, calificándola como "la más terrible de su carrera". La relación entre padre e hijo se habría fracturado irreversiblemente por diferencias económicas y administrativas en el manejo de los negocios del artista.

El periodista afirma: "Christian Nodal tomó la decisión que lo va a convertir en un vegetal musical, en un artista en desgracia, porque decidió, por consejo de Pepe Aguilar, sacar a su padre Jaime González de su empresa y se separarán para siempre"-

Jaime González, quien había sido el arquitecto principal del éxito de su hijo desde que Nodal tenía 17 años, manejaba más de 10 contratos diferentes como socio principal del cantante. Su salida marca un punto de inflexión en la forma en que el artista administrará su carrera futura.

La influencia de Pepe Aguilar

El papel de Pepe Aguilar en esta decisión sería fundamental. Según las informaciones, Aguilar habría aconsejado a Nodal apartar a su padre de la empresa y tomar un camino diferente. El conductor aseguró que Pepe Aguilar y el padre de Christian Nodal no mantienen una buena relación desde hace tiempo.

Ceriani revela: "Sería Pepe Aguilar quien negociaría directamente con Universal Music, compañía con la que Nodal mantiene compromisos, lo que reforzaría su papel como figura clave en esta transición".

Este movimiento consolida aún más la influencia de la familia Aguilar en la vida profesional y personal de Nodal, especialmente después de su matrimonio con Ángela Aguilar y la reciente celebración de su primer aniversario de bodas.

Otras polémicas recientes de Nodal

Este drama familiar se desarrolla en medio de otras controversias que envolvieron recientemente a la familia Aguilar. Solo días antes, Pepe Aguilar enfrentó una masiva campaña de cancelación que buscaba impedir su concierto del 15 de septiembre en Guadalajara.

Pese a una petición que reunió más de 213 mil firmas solicitando cancelar el espectáculo, Pepe Aguilar se presentó junto a sus hijos Ángela y Leonardo, declarando: "Las tradiciones no se cancelan. La raíz no se discute. Y el amor por lo que nos une… no se vota".

Además, Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe, ha estado envuelto en sus propias controversias, aunque Majo Aguilar, prima de Ángela, ha preferido mantenerse al margen de estos conflictos familiares, declarando: "Yo lo único que deseo es amor para todos y siempre he dicho, puro amor y que todo esté bonito".

¿Qué significa este cambio?

La remoción de Jaime González como manager de Nodal y su sustitución por Pepe Aguilar podría tener consecuencias significativas en la trayectoria musical del intérprete. Aguilar, siendo una figura consolidada en la industria, podría redirigir el sonido y las colaboraciones de Nodal hacia nuevos horizontes.

Esta decisión, impulsada por presuntas diferencias económicas y administrativas, marca el inicio de una nueva era para el cantante, aunque conlleva riesgos significativos para su estabilidad emocional y profesional. Mientras tanto, los seguidores de la música regional mexicana esperan ansiosos el desarrollo de esta historia que mezcla talento, fama, negocios y complejas dinámicas familiares en el mundo del espectáculo.

