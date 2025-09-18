Bárbara Palacios e Inés María Calero se guindan en redes sociales por una insólita razón

Suscríbete a nuestros canales

Las exreinas de belleza venezolanas, Inés María Calero y Bárbara Palacios, protagonizaron una controversial polémica en las redes sociales luego de sacarse varios trapitos al sol.

Todo comenzó, cuando a través de la red social Instagram, se compartió una imagen realizada por Inteligencia Artificial en la que se muestra una muñeca de Inés María Calero, en el Miss Venezuela 1987 y se destaca que "no es error de la edición, Inés María Calero ha sido la única Miss Venezuela que le han impuesto la banda al revés".

En este sentido, la mamá del cantante Jonathan Moly se volvió a hacer la misma pregunta, debido a que aún no entendía el motivo por el cual su antecesora Bárbara Palacios, Miss Venezuela 1986, le había puesto la banda al revés.

Ante esta polémica, la misma Miss Universo 1986, le respondió el comentario para aclarar la situación. "La última vez me viste no me lo preguntaste, y como bien sabes fue un momento tan emocionante que sin querer me equivoqué, no me di cuenta en el momento y como era Miss Universo tenía a todas las personas en el escenario apurándome para tomarse fotos y no vi la posición de la banda".

Ante esto, Inés Calero acotó que: "En el video en que me pones la banda se nota que ves muy lo que estabas haciendo. Además una reina y menos que haya sido Miss Universo tuviera garrafal ERROR".

"No guardo rencor pero tampoco olvido", acotó la Miss Venezuela 1987.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube