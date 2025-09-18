Entre el éxito y los tribunales: las demandas que persiguen a Bad Bunny

Suscríbete a nuestros canales

Bad Bunny, el fenómeno global del reguetón, se encuentra en medio de una serie de batallas legales que amenazan con empañar su exitosa carrera. Desde demandas por el uso no autorizado de samples hasta disputas personales que han trascendido a los tribunales, el artista puertorriqueño enfrenta desafíos que podrían redefinir su imagen pública. A continuación, se detallan los casos más relevantes que han puesto al Conejo Malo en el ojo del huracán legal.

La disputa por el sample en “Enséñame a Bailar”

En mayo de 2025, el artista nigeriano Dera (Ezeani Chidera Godfrey) demandó a Bad Bunny por el uso no autorizado de un fragmento de su canción “Empty My Pocket” en el tema “Enséñame a Bailar”, incluido en el exitoso álbum Un Verano Sin Ti. La demanda, presentada en un tribunal federal de Los Ángeles, alega que el equipo del puertorriqueño ignoró intentos de resolver el conflicto fuera de los tribunales. Según los abogados de Dera, el uso del sample permea casi toda la estructura musical y parte de la letra del tema en cuestión. Además, señalan que el productor Lakizo, quien habría compartido la canción con el equipo de Bad Bunny, no tenía los derechos necesarios para autorizar el uso del material.

La demanda de su exnovia por uso no autorizado de su voz

En marzo de 2023, Carliz De La Cruz Hernández, exnovia de Bad Bunny, presentó una demanda por 40 millones de dólares, acusando al cantante de utilizar sin su consentimiento una grabación de su voz en las canciones “Pa Ti” (2016) y “Dos Mil 16” (2022). De La Cruz alega que la frase “Bad Bunny, baby”, que ella misma grabó en 2015, fue utilizada en las canciones sin su autorización, a pesar de haber rechazado previamente los intentos de Bad Bunny de obtener su permiso. La demanda también incluye reclamos por derechos de imagen, morales de autor y daños y perjuicios.

La controversia por la réplica de “La Casita”

En una demanda presentada en San Juan, Puerto Rico, el propietario de una casa en Humacao, Román Carrasco Delgado, acusa a Bad Bunny de utilizar sin autorización la imagen de su hogar en el video musical y la serie de conciertos del artista. Carrasco, de 84 años, afirma que su casa, de color salmón con detalles amarillos, inspiró la réplica “La Casita” utilizada en las presentaciones del cantante. Según la demanda, Carrasco firmó contratos que no comprendía debido a su analfabetismo, recibiendo solo $5,200 por el uso de su propiedad, mientras que el video obtuvo 22 millones de vistas. La demanda busca al menos $1 millón por daños y perjuicios y angustia emocional.

La batalla por los derechos de autor de “Safaera”

En 2021, la empresa AOM Music demandó a Bad Bunny por el uso no autorizado de tres canciones de DJ Playero en su éxito “Safaera”. La demanda alega que el artista utilizó fragmentos de las canciones “Besa tu cuerpo”, “Chocha con bicho” y “Sigan bailando” sin obtener las licencias correspondientes. Aunque las partes llegaron a un acuerdo provisional en enero de 2023, el proceso aún está en curso y podría tener implicaciones financieras y legales para Bad Bunny.

