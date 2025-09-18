Camp Rock 3: ¿Demi Lovato y los Jonas Brother regresan a Disney?

Suscríbete a nuestros canales

Disney Plus anunció el regreso de 'Camp Rock 3', una de sus películas originales más famosas de la franquicia con los hermanos Joe, Nick y Kevin Jonas retomando sus papeles. El fenómeno de esta cinta, que comenzó en 2008 y se extendió con la segunda cinta 'Camp Rock: The Final Jam' en 2010, se encuentra entre las 10 mejores películas originales de Disney Channel de todos sus tiempos.

“¡¡Estamos de vuelta!! Camp Rock 3 ya está en producción”, destacó en la publicación en redes sociales.



La plataforma de contenidos en línea informó del regreso de los Jonas Brothers como Shane (Joe), Nate (Nick) y Jason Gray (Kevin), además de destacar el nombre de Maria Canals-Barrera en su papel de la madre de Michi Torres (Demi Lovato), protagonista de las dos primeras entregas.

Aunque el nombre de la exestrella Disney, Demi Lovato no aparece en pantalla todavía, la cantante compartió el anuncio en sus historias de Instagram promocionando la cinta.

Al elenco de Camp Rock 3 se suman nuevos campistas, como: Liamani Segura, Hudson Stone, Lumi Pollack, Malachi Barton, Casey Trotter, Brooklynn Pitts, Ava Jean, Sherry Cola. Cabe destacar, que aunque la película ya se encuentra en producción, todavía no tiene fecha de estreno.

