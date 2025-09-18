"The Voice of Whitney: A Symphonic Celebration", la voz de una leyenda regresa al escenario

Suscríbete a nuestros canales

El próximo 20 de septiembre de 2025, dará inicio "The Voice of Whitney: A Symphonic Celebration", una gira que recorrerá distintas ciudades de Estados Unidos para rendir tributo a la legendaria cantante. Este proyecto, organizado por los herederos de Whitney Houston junto a sus socios musicales, se llevará a cabo gracias a la tecnología de la inteligencia artificial.

La propuesta ofrece presentaciones sinfónicas en vivo que unirán la voz de Houston con arreglos orquestales, proyecciones visuales y material audiovisual de archivo a diferencia de los shows anteriores que intentaban revivir a Whitney mediante hologramas.

La gira, que comenzó en agosto de 2024 y consiguió agotar entradas en el Kennedy Center y el Town Hall de Nueva York, esta de vuelta, pero mejorada.

Tecnología de inteligencia artificial para revivir la voz de Whitney Houston

Para superar el desafío de la falta de grabaciones multitrack originales de Houston, los herederos de la cantante y su socio creativo Park Avenue Artists recurrieron a Moises, una plataforma de música impulsada por inteligencia artificial con tecnología de separación de stem que aísla instrumentos individuales y voces de grabaciones. Usando los algoritmos avanzados de Moises, Park Avenue Artists extrajo con éxito las voces de Houston de sus canciones, produciendo audio de calidad casi de estudio.

Geraldo Ramos, CEO de Moises, explicó que lograr que la voz de Whitney Houston brillara por sí sola fue todo un desafío: tuvieron que separar su interpretación de mezclas completas sin perder la fuerza y emoción que siempre la caracterizó. Destacó que hace cinco años un proyecto así habría sido impensable, pero gracias a los avances en la tecnología de separación de stems hoy es posible ofrecer un sonido increíblemente preciso y fiel a la esencia de la cantante.

Pat Houston, ejecutora del patrimonio de Whitney E. Houston, expresó:

"Moises y nuestro socio Park Avenue Artists elevaron la idea con el corazón, el cuidado y la excelencia creativa que Whitney siempre encarnó. El resultado es algo verdaderamente especial: un regalo para los fanáticos de toda la vida y una poderosa introducción para una nueva generación que descubre su voz".

Una celebración del legado de Whitney Houston

"The Voice of Whitney: A Symphonic Celebration" no solo es un tributo a la música de Houston, sino también una celebración de su legado cultural. La gira presenta una orquesta de 35 músicos de color, reflejando la diversidad y la riqueza cultural que Houston representó en su carrera. Además de las actuaciones en vivo, el espectáculo incluye material audiovisual exclusivo, como entrevistas inéditas y grabaciones de archivo, que ofrecen una visión más profunda de la vida y carrera de la cantante.

Las fechas de la gira incluyen presentaciones en ciudades como Cincinnati, Wilmington, Thousand Oaks y Palm Desert, concluyendo en Mesa, Arizona. Las entradas para estos eventos están disponibles a través de los sitios web oficiales de los lugares de actuación.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube