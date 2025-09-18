Conoce a Stephany Abasali: la reina silenciosa que hoy se convierte en la gran apuesta de Venezuela para el Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

La coronación de Stephany Abasali como Miss Venezuela 2024 fue una sorpresa que dividió opiniones. Mientras muchos celebraban la llegada de un perfil sobrio y estratégico, otros cuestionaban si realmente estaba lista para representar a un país acostumbrado a reinas mediáticas y explosivas. Con 24 años, ascendencia siria y libanesa, y una formación en Economía, Abasali no solo enfrenta la presión de Miss Universo, sino también las expectativas de toda Venezuela, que observa cada paso de la joven que hoy parte rumbo a Miami para perfeccionar su preparación internacional.

Una reina de raíces multiculturales y mente estratégica

Nacida en Ciudad Guayana y criada en El Callao, Stephany combina tradición latinoamericana con herencia de Oriente Medio. Su formación en Economía le permite abordar los problemas desde la raíz, y ella misma asegura que su labor como reina está ligada a la educación y los proyectos sociales, independientemente de los títulos que ostente, tal como lo dijo en una entrevista para Venevisión luego de su despedida oficial del Miss Venezuela.

Su visión es dejar un impacto duradero, apoyando causas que considera esenciales para transformar su entorno y, eventualmente, el país.

Además, su dominio de varios idiomas, español, inglés, árabe y ruso básico, la convierte en una candidata capaz de comunicarse con naturalidad en escenarios internacionales. Su perfil políglota, combinado con disciplina y preparación, la distingue dentro de un certamen donde la belleza y la presencia mediática no siempre son suficientes para destacar.

La coronación que sorprendió a todos

La noche en que Abasali recibió la corona no estuvo exenta de polémica. Su estilo sobrio y su estrategia silenciosa contrastaban con candidatas que buscan destacar con exposición mediática. Aun así, logró convencer al jurado con una mezcla de carisma, disciplina y proyección internacional. Su triunfo demostró que el Miss Venezuela también puede apostar por un perfil distinto, más centrado en preparación, inteligencia y compromiso social.

Preparación internacional y metas claras

Stephany partió a Miami este jueves 18 de septiembre con el firme objetivo de perfeccionar cada detalle rumbo a Miss Universo, dónde continuará trabajando en pasarela, oratoria, manejo de idiomas y presencia escénica, convencida de que la competencia global exige preparación integral. Su viaje no solo busca pulir habilidades técnicas, sino también reforzar la confianza y la proyección internacional que le permitan destacar frente a candidatas de todo el mundo.

En un mensaje que compartió a través de sus historias de instagram, Stephany deja claro que se lleva consigo todo el cariño y apoyo del país. Cada aplauso, abrazo y mensaje se convierte en motivación y fuerza para enfrentar los retos que vienen.

La joven asegura que su preparación continúa con la misma energía positiva que le transmitió su gente y que esa energía será su impulso durante el certamen internacional.

Compromiso social como bandera

Abasali asegura que sus proyectos sociales estarán siempre presentes, esté o no de reina, y asegura que su nombre y su corona deben reflejar compromiso y responsabilidad. Su mensaje demuestra que su visión combina belleza, inteligencia y conciencia social, algo que pretende proyectar en cada paso de su carrera y en el escenario internacional.

Expectativas, críticas y el gran reto

Su elección como Miss Venezuela generó reacciones encontradas. Sus seguidores destacan su preparación, multiculturalidad y carácter sobrio como cualidades que la harán destacar, mientras que otros critican su perfil reservado, temiendo que pueda pasar desapercibida frente a candidatas más mediáticas.

En medio de estas opiniones, Stephany se mantiene enfocada en representar a Venezuela con autenticidad, inteligencia y disciplina. Con seis coronas universales previas, el país espera ver renacer la gloria en Miss Universo 2025.

Despedida emotiva y carga de orgullo

Antes de su partida, Stephany se despidió del público y los medios con palabras llenas de gratitud y emoción, afirmó que el amor de su país la impulsa a seguir perfeccionándose y dar lo mejor de sí. Con cada paso, asegura que Venezuela viaja con ella, recordando que detrás de la reina hay una joven preparada, consciente y decidida a dejar huella.

