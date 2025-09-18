Chepa Candela: Stephany Abasali arranca su agenda pre-Miss Universo

Suscríbete a nuestros canales

¡¡¡Buenaaas, buenaaas!!!... Y hoy jueves, como todos los días ¡y todos los jueves!, aquí me tienen ¡al pie de mi ultramoderna “computer”! para batirles lo más calientico de la movida farandulera de nuestros lares… y zonas aledañas, donde las tramoyas, los bretes, rollos, brollos y tretas ¡están a la orden del “day”!...

Stephany Abasali

Yyy a la voz de ¡¡paaarrtiiidaaa!! arranco con el “parling” para contarle que hoy jueves en horas de la “matina” STEPHANY ABASALI “picará los cabos” con rumbo a los predios mayameros, donde se instalará durante varios para ultimar detalles de su preparación y luego seguir la ruta hacia Tailandia, donde la esperan las 133 candidatas que, como ella, ¡se fajarán duro! por la corona de Miss Universo 2025, y en el que la Victoria Kjær Theilvig ganó el año pasado, le dirá aaadióoss a su reinado…¡Síii señores!...La Miss Venezuela ya tiene el maletero listo para encaramarse en el avión y comenzar así, su camino hacia la octava corona de Miss Universo para nuestro país…y aunque su actitud sigue siendo fría y distante, los pronósticos sobre lo que pudiera hacer en el 74.ª edición del “templete” de belleza más importante del globo terráqueo, no son malos…y es que la Stephany Abasali tiene muchos factores a su favor: Es dueña de un rostro precioso, tiene clase y habla perfectamente el inglés… Lo malo, malo es que sigue apagada… y bastante falta le hace tragarse no menos de 10 “locas” para que agarre mínimo… y le vuelva el alma al cuerpo”… El caso es que la susodicha arranca a “La ciudad del sol” para iniciar su agenda pre-Miss Universo… y llama la atención que la organización Miss Venezuela ni siquiera haya movido un dedo para informarlo a los medios… aunque a mí no me extraña-araña porque desde hace mucho tiempo se perdió en la quinta el contacto con la prensa…

Miss Grand Venezuela

Yyy machacando el tema missérico, les cuento que las cosas en el Miss Grand Venezuela siguen de mal en peor…pues la tía JACQUELINE AGUILERA (¡¡Suussstoooo!!!) y su combo escogieron a dedo las 24 candidatas oficiales para el certamen que realizarán en diciembre…y resulta que se armó tremendo escándalo porque dejaron “como la guayabera” (Entiéndase: ¡por fuera!) a las candidatas de Distrito Capital y Lara, quienes habían ganado los certámenes regionales, lo cual les daba el pase directo a la noche final…pero, quedaron “secas” pues, les repito, no las tomaron en cuenta ¡ni por equivocación!...Por cierto la banda tiene un módico costo de ( 10 mil dolaritos) pero esta cláusula se la pasaron por el forro pues borraron del mapa a estos dos estados tan importantes...Lo mismo sucedió con la franquiciante del Zulia que había llevado tres candidatas y sólo dejaron una, cuando el compromiso era que las ganadoras de las regiones tuvieran su banda fija...Los organizadores de la provincia están que echan chispas…y dejaron claro que el año que viene no se meterán en esta tramoya... La que sí aprovechó todo este show fue Emely Barile (¿Les suena ese nombrecito?), que, a pesar de ser la más enana y no tener estilo, aseguró su cupo para la final quitándole la oportunidad a otras que sí lo merecían...

Gabriela Coronado

Yyy como el tema de las misses da bastante tela para contar, también les cuento que GABRIELA CORONADO salió de su cueva, ya la recordada Miss Lara en el Miss Earth Venezuela, tenía mucho tiempo fuera del ojo público, tras aquel escándalo donde en plena pandemia del COVID 19 la muy zafrisca se fue de rumba y a empinar el codo…y la encontraron “con más palos encima que una caja de fósforos”, lo que le costó su solvencia moral se fuera al vacío y además se enemisto con Prince julio Cesar ...La susodicha ahora está dedicada al mundo de la música… y anda promocionando a un cantico al que mete en cada templete para ver si logra que pegue, aunque no descarta ir a otro concurso de belleza ...¡Chaaaooo!...

