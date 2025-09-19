Albi de Abreu y Ana María Simon Regresan a Venezuela para "Hello Susy"

Suscríbete a nuestros canales

Los actores venezolanos Albi de Abreu y Ana María Simon regresan a su país para presentar la obra "Hello Susy", que ya se estrenó con éxito en el exterior. La producción, a cargo de Jorgita Rodríguez, tendrá funciones en Caracas, Valencia y Maracaibo.

Un reencuentro con el público venezolano

Aunque residen en Madrid, la pareja decidió que era fundamental llevar la obra a Venezuela. Albi de Abreu, quien ha dedicado año y medio al proyecto, expresó su deseo de compartir lo aprendido en su carrera internacional.

"Quiero darle a mi país las cosas que he venido aprendiendo en la vida. He tenido la fortuna de poder compartir con mucha gente fuera y eso me ha nutrido como artista (...) No hay sitio donde me sienta más conectado que en Venezuela. La obra tiene un humor muy venezolano", comentó el actor.

Un amor por su tierra

Por su parte, Ana María Simon fue la primera en proponer llevar la obra a su país natal. "El público de aquí es nuestro patio, la obra la pensamos desde la venezolanidad: es escrita y actuada por venezolanos. La conexión será muy sencilla", afirmó la actriz.

Una comedia sobre la inteligencia artificial

"Hello Susy" es una comedia que explora los posibles escenarios futuros entre los humanos y la inteligencia artificial. La obra invita a la reflexión y ofrece un humor "absurdo pero posible".

El público caraqueño podrá disfrutar del montaje el 24 y 25 de septiembre a las 7:00 p.m. en el Centro Cultural Chacao.

Con información de Criss Monterrey

