Servando y Florentino anuncian una tercera fecha de conciertos en Caracas

Servando y Florentino confirmaron una tercera fecha de conciertos y estrenos de nuevas canciones.

Los Hermanos Primera informaron de una tercera función el sábado 18 de octubre en la Terraza del CCCT, como parte de su “Se Buscan Vivos o Inmortales World Tour 2025/2026”.

“Seguiremos desbloqueando rutas de escape tanto en nuestro país como en el exterior. ¿Están listos?”, dijeron los artistas. “No olviden que esta gira se extenderá hasta 2026”, refiere una NDP.

Un remix para la historia…

Como una sorpresa que tenían preparada para agradecer a su fanaticada, Servando y Florentino lanzaron a medianoche de este viernes 19 de septiembre el remix de “Lunares” junto a Jerry Rivera.

“Qué mejor forma de celebrar que ya estamos a menos de un mes de nuestro primer show, que con una canción junto a nuestro hermano Jerry Rivera. Un remix que, además, marca oficialmente el comienzo del LADO B de ‘Se buscan vivos o inmortales’”, confesaron Los Primera, al tiempo que expresaron que este junte ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música.

Se debe recordar que, luego de sus presentaciones en Caracas, Servando y Florentino viajarán a Argentina (Buenos Aires), Perú (Lima) y Chile (Santiago), para después regresar a Venezuela y hacerse sentir en: Mérida, Puerto la Cruz, Maracaibo, Valencia y Margarita.

