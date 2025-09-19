Chepa Candela: La soberbia sigue pasándole factura a Jacqueline Aguilera

Suscríbete a nuestros canales

¡Con los buenos días, my beautiful followers! Yyyy con la energía más alta que el dólar, les doy la bienvenida, una vez más, a esta, la columna que desde hace cuatro décadas les da sopa, seco, jugo, postre y ¡hay hasta para llevar! en material farandulera...

Jean Carlo Simancas

Yyy este viernes (y no de aropa, precisamente), sentada frente a mi ultramoderna "compiuter", estoy como reflexiva y con más dudas que respuestas. Me pregunto, así como quien no quiere la cosa, por qué habrá taaaanto disfraz en este medio, donde los malintencionados abundan como arroz partido por la mitad… Ahí les va: "Esa obra de JEAN CARLO SIMANCAS e Hilda Abrahamz es más aburrida que una misa en latín. La gente estaba "bosteza que bosteza y cabecea que cabecea", me dijo el fulano, cuyo nombre no voy a mencionar porque esta cronista que está aquí no le da tribuna a recién vestidos (lo que sí voy a decir es que se la quiere dar de "bomba" y lo que está que explota es el paltó pasado de moda que siempre usa y que no le cierra por lo gordo que está)... Resulta, pasa y acontece que este fulano, dizque corresponsal de La Bomba y parte del equipo de Osman, está picado porque le hicieron el feo en ese proyecto al descubrir que es tremendo farsante… La "verdura como el apio" es que luego de su mala intención al decirme falsedades aquí, en la pata de la oreja derecha, salió a jalarle mecate a la producción de la obra, buscando quedar bien con Dios y con el diablo... ¡Pero con esta Chepa no! Con razón en el mundillo de los fablistanes lo llaman El Chacal, por ser el más despreciable de todos (¡Cues, recues cues!)... La misma actitud tuvo con la rueda de prensa del Miss Grand Venezuela, celebrada semanas atrás, cuando quemó a sus paisanos de Valencia diciendo que eran unos missólogos venenosos que hacían preguntas caliches y tratando de dejarlos en ridículo...

Jacqueline Aguilera

Yyy ya que salió a relucir el templete de JACQUELINE AGUILERA, les cuento que esas mujeres que aspiran a la corona 2026 están botando sapos y culebras por la boca, en vista de la desorganización y favoritismo que tiene el certamen, cuyos hilos mueve Osmel Sousa (y no hay intenciones de disimularlo)... Las muchachas, dizque están como plancha de chino, una más iracunda que la otra, sobre todo desde que se anunció el grupo que aspira al título de belleza que recién se adjudicó Nariman Batika en una muy cuestionable competencia, pues eliminaron a casi todas las que ganaron sus regionales... ¿Consecuencias? Pues los franquiciantes están igual de ardidos, pensando en el papel de payasos que hicieron...

Nina Sicilia

La soberbia sigue pasándole factura a la Miss Mundo 1995, mientras NINA SICILIA brinda porque sigue triunfante en el MISS Venezuela, que continúa imbatible como el certamen más importante del país, ¡gústele a quien le guste!... y ¡duélale a quien le duela!... Esta edición, la más pulida hasta ahora de la nueva era (amén de la primera desde la salida de Molly Isler), trata de recuperar el brillo que había perdido…

