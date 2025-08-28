Conoce los precios de las entradas para el concierto de Servando y Florentino en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

El 16 de octubre de 2025, Caracas vivirá una cita única con Servando y Florentino. La Terraza del CCCT, ubicada en Chuao, abrirá sus puertas a las 4:00 pm para recibir a los fanáticos antes del inicio del espectáculo a las 8:00 pm. La velada promete ser mucho más que un concierto: es la continuación de una historia en la que los artistas son fugitivos musicales en un mundo donde la salsa ha sido prohibida. Cada tema será un recordatorio de que los ritmos que mueven al corazón nunca pueden ser atrapados.

La experiencia “Vivos o Inmortales”

Bajo el título ¡Se buscan! Vivos o Inmortales, Servando y Florentino han diseñado un espectáculo donde cada canción es una aventura. El escenario representará La Caleta, el punto de encuentro final, donde los asistentes se convierten en cómplices de esta narrativa musical. La combinación de nostalgia, adrenalina y baile asegurará que la noche sea recordada por todos los presentes.

¿Cómo conseguir tus boletos?

Las entradas ya están disponibles y se dividen en dos opciones:

General de pie: 45 USD

45 USD Asientos numerados: desde 70 USD

La organización ha recalcado que todas las compras son definitivas, sin cambios ni devoluciones, por lo que se recomienda a los seguidores reservar su lugar con anticipación para no quedarse fuera del show.

Una conexión que trasciende generaciones

Los hermanos Primera, hijos del legendario Alí Primera, no solo son un ícono de la salsa y la música tropical; también representan la continuidad de una tradición musical que ha acompañado a varias generaciones de venezolanos. Temas como Una fan enamorada, De sol a sol y Bella ladrona siguen sonando con fuerza, y este concierto permitirá revivir esos momentos y crear otros nuevos en un encuentro lleno de energía y emociones.

Una noche para recordar

El estacionamiento del CCCT se convertirá en un escenario donde la música y la pasión entre artistas y el público se fusionarán, prometiendo una experiencia colectiva que celebra el legado de Servando y Florentino y la fuerza de la salsa que no deja de vibrar en el corazón de sus seguidores

