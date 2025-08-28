Shakira y su madre conquistan las redes: así fue la motiva publicación de la artista

Suscríbete a nuestros canales

Shakira, conocida por proteger su vida privada, hizo una excepción al compartir un video con su madre, Nidia del Carmen Ripoll, de 75 años. En la grabación, la artista barranquillera aparece aplicando los productos de su línea Ísima en el cabello de su madre, creando una escena llena de ternura y complicidad. Durante la sesión, Shakira explicó cada producto con detalle, mientras su madre, elegantemente vestida con un pijama satinado color champagne, reaccionaba con entusiasmo y humor.

La señora Ripoll no dudó en expresar su aprobación: "El olor es delicioso, un olor a limpio", comentó tras probar el suero densificador para el cuero cabelludo. Al aplicarse el aceite reparador Delicia, exclamó entre risas: "Me queda chévere", mientras admiraba el resultado en el espejo. Shakira, orgullosa y divertida, remató el momento con un beso efusivo y las palabras: "Te ves linda mamá".

La ola de emociones en redes sociales

El video, que ya cuenta con 6 millones de visualizaciones, desató una avalancha de comentarios emocionados. Los seguidores destacaron el parecido físico entre Nidia y su nieto Sasha, y celebraron la autenticidad del momento. "Hermosas, compartir esto con tu mamá es todo lo que está bien en la vida", "Shakira parece una niña pequeña cuando está con sus papis" y "Gracias, señora Nidia, por darnos tan hermoso ser al planeta" fueron algunos de los mensajes más repetidos.

Este video no es solo una muestra de cariño, sino un reflejo de la profunda conexión que Shakira mantiene con sus padres. En el pasado, la artista ha dedicado homenajes públicos a su madre, reconociéndola como su mayor inspiración durante su discurso en Billboard Latin Women in Music 2023: "Hay una mujer muy especial para mí que me ha inspirado más que nadie... mi madre". Además, la línea Ísima nació de la propia experiencia de Shakira con problemas capilares, incluida la pérdida de cabello posparto, lo que añade un valor personal y auténtico a este proyecto empresarial.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube