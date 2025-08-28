¿Se revelan sus secretos? Encuentran la cápsula de tiempo de la princesa Diana

Suscríbete a nuestros canales

La misteriosa cápsula del tiempo que la Princesa Diana selló en 1991 ha sido desenterrada anticipadamente en el hospital infantil Great Ormond Street de Londres. Este tesoro, que debía permanecer oculto por cien años, fue revelado debido a la construcción de un nuevo centro oncológico pediátrico. La caja conmemoraba la primera piedra del edificio Variety Club, donde Diana era presidenta honoraria, ofreciendo una mirada íntima a la era que capturó.

Los tesoros de una época

Dentro de la cápsula se descubrieron auténticas reliquias de los noventa seleccionadas por niños ganadores de un concurso de la BBC. Entre los objetos más destacados figuran un televisor portátil a color, el tercer álbum de Kylie Minogue "Rhythm of Love" y un pasaporte europeo anterior al Brexit. La colección incluye también semillas de árboles en una botella, monedas conmemorativas y hologramas de copos de nieve que reflejan la cultura de la época.

El legado benéfico de Diana

La Princesa del Pueblo visitó frecuentemente este hospital desde 1989, apoyando causas infantiles y cambiando la percepción pública sobre el SIDA en Reino Unido. La cápsula se inspiró en una ceremonia similar de 1872 protagonizada por la Princesa Alexandra, cuyo contenido nunca fue recuperado. Este gesto simboliza el compromiso permanente de Diana con las obras benéficas y su conexión especial con los más vulnerables.

La reapertura anticipada sirve a una causa noble: apoyar la campaña de recaudación para el nuevo Centro de Cáncer Infantil. El contenido será exhibido para mejorar tratamientos y crear entornos adaptados a pacientes infantiles, honrando así el legado de quien siempre priorizó el bienestar de los niños. Los objetos descubiertos capturan no solo una época, sino el espíritu compasivo que definió a la princesa más querida del siglo XX.

