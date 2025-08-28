¡Inesperado! Enrique Iglesia sorprende a la fanaticada con este anuncio

Suscríbete a nuestros canales

La revista ¡Hola! acaba de confirmar el embarazo de Anna Kournikova con imágenes exclusivas que muestran a la extenista en Miami con un visible estado de gestación. Según la publicación, Anna se encuentra en el centro del embarazo y el nacimiento está previsto para finales de este 2025. Este será el cuarto hijo de la pareja, que ya es padres de los mellizos Lucy y Nicolás, de 7 años, y Mary, de 5.

Enrique Iglesias de 50 años y la exdeportista rusa de 44 iniciaron su romance en 2001 durante la grabación del videoclip de "Escape", manteniendo desde entonces una de las relaciones más estables y discretas del mundo del espectáculo. Kournikova, retirada del tenis desde 2003 por una lesión, ha preferido mantener un perfil alejado de los focos, dedicándose por completo a su vida familiar en su residencia de Miami.

La familia se expande

El nuevo bebé será el noveno nieto de la icónica Isabel Preysler, consolidando aún más el legado familiar de los Iglesias. Enrique, quien recientemente retomó conciertos en España y continúa con su gira internacional, ha reconocido en múltiples ocasiones que la paternidad transformó por completo sus prioridades y perspectiva de vida, encontrando en su familia su mayor fuente de estabilidad.

Mientras Enrique continúa sobre los escenarios cosechando éxitos, Anna se enfoca en el cuidado de su hogar y su salud durante este nuevo embarazo. La pareja ha demostrado una admirable capacidad para conciliar sus vidas profesionales con la crianza de sus hijos, construyendo un entorno familiar sólido lejos de la mirada constante de los paparazzi, pero compartiendo ocasionalmente estas alegrías con sus seguidores.

