Actriz de “Juegos de Trono” alerta al nuevo elenco de Harry Potter: Afectó mi salud mental

Suscríbete a nuestros canales

Sophie Turner, quien saltó a la fama a los 13 años como Sansa Stark en “Juego de Tronos”, aprovecha su experiencia para alertar a los jóvenes actores del reboot de “Harry Potter”. En una entrevista exclusiva con Flaunt Magazine recogida por Variety, la actriz confiesa que el acoso online "tuvo un impacto muy profundo en mi salud mental, muy superior a lo que puedo explicar ahora". Turner recuerda que las redes sociales se popularizaron justo después del estreno de la serie HBO.

La intérprete británica no duda en calificar de "devastador" el impacto que tuvo la avalancha de críticas y comentarios negativos durante sus años de adolescencia. "En muchas ocasiones, estuvo a punto de destruirme", declara con total franqueza sobre aquellos años difíciles. Turner explica que aunque disfrutó de un par de años de relativa paz antes del boom digital, luego tuvo que aprender a acostumbrarse al escrutinio constante.

Consejos para los nuevos magos

Dirigiéndose directamente a Dominic McLaughlin (Harry), Arabella Stanton (Hermione) y Alastair Stout (Ron), Turner ofrece un consejo claro: "No se acerquen a las redes sociales". La actriz expresa su preocupación maternal hacia los jóvenes actores que pronto enfrentarán la misma presión que ella vivió. "Los veo y me entran ganas de darles un abrazo y decirles: todo va a salir bien", añade con tono protector.

Lecciones aprendidas

Seis años después del final de Juego de Tronos, Turner comparte estas reflexiones como lección para las nuevas generaciones de actores infantiles. Su testimonio coincide con el inicio de producción de la nueva serie de Harry Potter, donde los protagonistas pasarán casi diez años sometidos a rigores de rodaje y exposición mediática. La actriz se ha convertido en voz autorizada sobre los riesgos psicológicos de la fama precoz en la era digital.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube