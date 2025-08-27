Se acabó la amistad: reconocido músico británico recibe demanda millonaria de sus excompañeros de banda

Suscríbete a nuestros canales

La armonía lograda durante la aclamada gira de reunión de The Police en 2007 parece haberse quebrado definitivamente. El cantante británico Sting fue demandado por sus excompañeros, el guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland, por supuestos derechos de autor perdidos en una cifra considerada "millonaria". Según el tabloide The Sun, esta situación legal "se viene gestando desde hace años" y es el resultado del fracaso de múltiples intentos por alcanzar un acuerdo de manera extrajudicial.

Ante el estancamiento total de las negociaciones privadas, Summers y Copeland no tuvieron más remedio que acudir a la justicia. Presentaron la demanda en la división de contratos y acuerdos comerciales generales del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales. Desde allí, interpelan formalmente tanto al propio Sting como a su empresa, Magnetic Publishing Limited, para que rindan cuentas y abonen los "millones en derechos de autor perdidos" que, alegan, les corresponden por su trabajo en la banda.

La sombra de un éxito monumental

El centro del conflicto podría orbitar alrededor de los enormes ingresos que aún generan los éxitos de la banda, que vendió más de 75 millones de discos. The Sun revela que solo por el sencillo "Every breath you take", Sting recibe más de 500.000 libras semanales. Este tema, el más vendido de 1983, continúa siendo una mina de oro, mientras que Summers y Copeland no perciben ingresos por su composición al no figurar como creditados.

Negaciones y silencio

Frente a las acusaciones, el entorno de Sting salió rápidamente a desvincular el conflicto del éxito insignia de la banda. Un portavoz del artista negó de manera categórica al mencionado tabloide que la acción legal estuviera relacionada específicamente con "Every breath you take". Esta postura marca la primera línea de defensa en una batalla legal que promete revelar los detalles financieros del legado de una de las bandas más grandes de la historia.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube