Chepa Candela: El Pablo Martin quiere volver a Venezuela…

¡¡¡Feliz ombligo de semana “for everybody”!!!... Aquí me tienen, como siempre, ¡fajada frente al teclado!, procesando lo más calientico del acontecer farandulero de aquí, de allá y más “acullá”, donde los chismes, tramoyas, rollos, tretas, dimes y diretes no faltarán ¡¡¡jaaaamáaaas!!!...

Pablo Martin

Yyy como para echárselos con pelos, señales y demás “yerbas aromáticas”, para eso me tienen aquí, sin más “gamelote” (¡¡¡diiigooo!!!). Sin más preámbulos, paso a contarles que el papachongo del PABLO MARTÍN está analizando la idea de venir a Venezuela, y es que tras el anuncio de su libro “El Maestro que hay en ti”, el susodicho está evaluando con lupa en mano “tuttas” las posibilidades de hacer el lanzamiento oficial de la obra, en este ¡su terruño!, y tras esta excusa aprovecharía de visitar a cercanos, afectos, allegados y todos aquellos personajes con los que él se la pasa ¡chévere, cambur pintón!...

El animador y productor de “Voces de emigrantes” hizo una pausa en el rodaje de su programa de turismo para dedicarse a otras áreas personales y profesionales, y mientras muchos imaginaron que estaba en un año sabático (explíquese: con la santamaría baja), el hombre sorprendió con la producción del ya mencionado libro creado en formatos de documental, electrónico, audiolibro e impreso; en versiones de inglés y español… ¡Na'guará!... La publicación trata sobre la conciencia humana, la autenticidad de cada ser, la transformación de vida, alma, cuerpo, mente y más; un proyecto que Pablo venía guisando a fuego lento desde hace tiempo y fue ahora cuando decidió lanzarlo al ruedo para ver qué tal le va como escritor…

Sharon Fonseca

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, les cuento que la que anda más feliz que una hiena es la SHARON FONSECA, quien fue citada como jurado calificador del Miss Universo 2025, luego de que la organización internacional publicara oficialmente este llamado a través de sus redes sociales y plataformas digitales dando por hecho esta importante negociación… La modelo y actriz venezolana tendrá la tarea de evaluar a las candidatas del certamen de belleza más importante del globo terráqueo en esta edición 74 del MU, evento que se realizará el 21 de noviembre en Tailandia y en donde la mujer se dará ¡rico y delicioso! en compañía de grandes celebridades que fueron convocadas para la misma función… Es la primera vez que Fonseca formará parte del jurado del Miss Universo, al igual que su pareja, el multimillonario italiano Gianluca Vacchi, quien figuró el año pasado (en México) como evaluador de este importante espectáculo… ¡Por cierto! ¿Favorecerá la Fonseca la participación de su compatriota Stephany Abasali? ¡Amanecerá y veremos!...

Mundo de Mujeres

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que el programa “Mundo de Mujeres”, transmitido por la señal de IVC, fue metido en el congelador hasta nuevo aviso, y es que, según, están haciendo cambios significativos en su estructura y la orden fue engavetarlo… Con esta sorpresiva pausa, sus animadoras Eyla Adrián, Alba Cecilia Mujica y Gizel Mobayed se quedaron como pajaritos en grama, ¡viendo de lao´ a lao´!, esperando con un puñado de cruces (y con el cristo en sus oraciones) que las llamen nuevamente al campo de juego y no las dejen en la banca; miren que se han dado muchos casos de “recesos” televisivos y, con el paso del tiempo, caen en el olvido y en la amnesia colectiva… ¡Adiós!...

