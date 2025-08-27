¡No más tabú! Carolina Perpetuo pide hablar abiertamente sobre este tema

Suscríbete a nuestros canales

Carolina Perpetuo se suma al frente de celebridades que deciden hablar abiertamente sobre un tema tradicionalmente silenciado. En una entrevista reveladora para Chicanol Podcast, la actriz cuestiona por qué tantas mujeres evitan el tema de la menopausia. Con una honestidad refrescante, plantea si el tabú radica en la presión social de "vernos y actuar como antes", aunque esto implique dejar de ser auténticas consigo mismas.

Con un tono divertido y directo, Perpetuo envía un mensaje contundente: la menopausia es un proceso universal e inevitable. Durante la charla, sentencia con humor: "le va a venir a todas las divas hasta Shakira le va a dar la menopausia". Esta afirmación busca democratizar y normalizar la conversación, insistiendo en que es un proceso natural que no debe asociarse con vergüenza o deterioro, sino con una nueva etapa de plenitud.

Desmontando el mito del "cascarón vacío"

La actriz confronta directamente los estereotipos negativos que rodean a la madurez femenina. Rechaza la idea de que llegar a esta etapa signifique estar "acabada" o convertirse en un "cascarón vacío que no tiene nada que dar". Por el contrario, Perpetuo comparte una perspectiva empoderadora: "yo más bien creo que la madurez te trae tantas bendiciones", destacando la sabiduría y la comprensión que se ganan con los años.

La conversación, ya disponible en el canal de YouTube Los Hispanos Unidos, se presenta como un espacio seguro y libre de prejuicios. Perpetuo aboga por la información como herramienta para vivir este proceso de manera más leve y sin sufrimiento. Su mensaje final es claro: aceptar los cambios físicos con naturalidad y vivir con plenitud, rompiendo así un tabú que afecta a millones de mujeres.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube