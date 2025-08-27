Betty la Fea: esta actriz revela tener miedo de retomar su papel

Suscríbete a nuestros canales

Ana María Orozco confiesa que volver a interpretar a Betty después de 25 años representó "un gran desafío" y que existían "miedos" sobre la recepción del público. La nueva temporada de "Betty la Fea, la historia continúa" en Prime Video presenta a una Beatriz Pinzón madura de 50 años con una hija adulta, un enfoque que la actriz describe como "mucho más rico" gracias a su experiencia vital y profesional. La producción optó por un formato de serie corta con episodios de media hora, modernizando el concepto original para las audiencias actuales.

El regreso al set significó un emotivo reencuentro con el elenco original que Orozco considera "casi como una familia". La actriz destacó lo "divertido, lindo y estimulante" que fue trabajar nuevamente con el equipo, donde aún existe "magia" y espacio para la improvisación. Muchos de los actores ya se habían reunido previamente para "Betty teatro" entre 2017-2019, lo que facilitó la química en esta nueva etapa. La complicidad del grupo se mantiene intacta después de décadas, creando una atmósfera única en grabación.

Betty en la era digital

Orozco analiza cómo las redes sociales han transformado la relación con los fans: "Hoy el contacto es más directo y muy gratificante". La actriz reconoce que los memes y contenido viral han dado "vida propia" al personaje, manteniéndolo relevante para nuevas generaciones. Aunque cree que el "boom" original de los 2000 hubiera sido "mucho más fuerte" con redes sociales, valora cómo estas plataformas han permitido que Betty se convierta en un "clásico" con legado permanente en la cultura popular latinoamericana.

La actriz revela que su experiencia como madre de dos hijas (Lucrecia y Mía) influyó en su interpretación: "En esta nueva faceta hay cosas mías en cuanto a los cuidados o los miedos que tiene uno como mamá". Orozco describe cómo aspectos como la "sobreprotección" surgieron naturalmente en su caracterización. Aunque afirma que Betty y ella son "realmente diferentes", especialmente en el ámbito ejecutivo, reconoce que compartieron vulnerabilidades maternales que enriquecieron la profundidad emocional del personaje en esta nueva etapa.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube