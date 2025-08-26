Juan Carlos Duque: Creo en el teatro como terapia

Suscríbete a nuestros canales

El presidente del Centro Cultural Chacao, Juan Carlos Duque, combina el periodismo con la gestión cultural para llevarle al público espectáculos de calidad al estilo de las grandes metrópolis.

Juan Carlos Duque y su vínculo inseparable con el teatro

En conversación con la marca 2001, detalló que los problemas asociados a la salud mental son los flagelos del siglo XXI, y por tal razón escribió “No soy loca, soy bipolar”, con el fin de visibilizar estos padecimientos y cómo se sienten las personas que atraviesan “esa montaña rusa de emociones”.

El diagnóstico de depresión,cuando emigró a Miami (Estados Unidos), le sirvió de inspiración para la obra que, en Miami, interpretó Fabiola Arce y en Venezuela, Anna Beatriz Osorio, recordada por el personaje de Beatriz Carreño en “Mi gorda bella”.

“Yo decía que Fabiola me había dejado la vara muy alta y después de ver a Anna Beatriz tras hacer su monólogo dije que ella sería mi bipolar. Además de eso, ambos creemos en el teatro como terapia, de hecho, ella es terapista gestalt”.

Cartelera del Centro Cultural Chacao

Duque, quien es periodista de oficio, recordó que su pasión por el teatro viene desde la niñez. “Haber estudiado periodismo da herramientas para escribir y ese tino para encontrar qué es relevante, ese tino me ayuda a escoger de lo que voy a hablar en mis obras (…) En mis proyectos me involucro en el guion, la fotografía, el vestuario, la música y me uno a un equipo maravilloso que sabe cómo llevar adelante mis locuras”.

Adelantó que la cartelera del recinto desde septiembre a diciembre incluye las presentaciones de Daniela Alvarado con “Doña Rosita la soltera”, Alba Roversi y los “Monólogos de la vagina”, el tributo a Celia Cruz con Trina Medina, además de eventos navideños.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube