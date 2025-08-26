Chepa Candela: Enrique Santos metido en rollo por jetón

Suscríbete a nuestros canales

ENRIQUE SANTOS

¡¡¡Feliz martes gente bella y “Federica” también!!!... Hoy, como siempre vengo con estas pilas ¡bien puestas!, para ponerlos al “day” (también como de costumbre) con lo más “hot, hot” del acontecer farandulero de este país y el resto del globo terráqueo, donde el que menos puja ¡puja elefante!... Pero como para luego es tarde, corto de tajo el intro y paso a contarles que el locutor y animador cubanoamericano ENRIQUE SANTOS no se aguantó la tibiera que agarró en contra de Alicia Machado y desató fuertes críticas hacia la venezolana durante su programa “iHeart Radio”… El personaje en cuestión no se guardó nada y aseguró que la ex Miss Universo criolla es una mujer equivocada y con tendencia a vivir del escándalo… “Yo no soy un Alicia Hater, yo no le deseo absolutamente nada malo... pero creo que es una mujer muy equivocada, que tiene muchos problemas. Y en vez de resolver esos problemas, ella rebota. Le encanta el escándalo y toda su vida ha sido un escándalo”, expresó Santos a consecuencia de un comentario que hizo Alicia, en una reciente entrevista, donde la fulana apuntó que él era una persona “enclosetada” yyy ante el hecho, Enrique salió al ruedo y le dijo que él era todo un caballero, y que si iba a hacer uso de un término comparativo que usara la palabra “enclosetado” porque él es un hombre… Acto seguido, le pidió a Malicia (¡diiigooo!) le pidió a Alicia que se documentara, ya que él en el año 2012 declaró públicamente ser gay y al momento, al ella usar esos adjetivos de señalamientos, demuestra que es “homofóbica” y mala persona… ¿En qué terminará este toma y dame?... ¡Sabrá Pepe!... Lo único seguro es que este par de dos, no se mastican y mucho menos se tragan, porque vale la pena recordar que en el año 2020 comenzó este ataja perros entre la venezolana y el cubano, cuando ambos se empezaron a sacar los trapitos al sol y demostraron a nivel internacional que entre ambos hay un trompo enrollado y no se pueden ver ni en pintura…

ANTHONY GALLARDO

Yyy pasando a otra cosa, mariposa, abro encuesta para preguntarles qué tal les parece la designación de ANTHONY GALLARDO como “Mister Venezuela Internacional 2025” (¿?), título que le otorgó la Organización “Reinas y Reyes de Venezuela” hace un par de horas y donde percibo que los ánimos están caldeados entre Missologos y Fanáticos… ¡Pasa y acontece! que mientras gran parte del público celebra por las redes sociales este brete, algunos “especialistas” en concursos, y “críticos de certámenes de belleza de oficio” le reprochan a la producción oficial de Globovisión, el hecho de estar pasados de flojos (dígase: ique viven echándose aires en el cogote), yyy a según, no han querido hacer los respectivos templetes (¡diiigooo!) espectáculos para escoger a sus representantes de la lindeza criolla (rumbo a estas competencias internacionales), y prefieren reciclar y agarrar lo primero que ven ante sus ojos, así como para salir del paso… ¡Suuustooo!... Recordemos que Anthony Gallardo logró el título de “Mister Supranational Venezuela” en el año 2022, y en el show internacional entró en el Top 20… Ahora vuelve al ruedo con 33 años de edad, más madurez, y ganas de comerse le mundo… ¿Qué dice el público?... ¿Celebran estas continuas designaciones o exigen elecciones libres, transparentes, y en democracia?... ¡Listo! Ya prendí la mecha… ¡Ahora que agarre fuego!…

BRITNEY SPEARS

Yyy cambiando radicalmente el tema, les cuento que la BRITNEY SPEARS vuelve a causar polémica tras publicar una imagen en la que aparece completamente desnuda, generando una nueva ola de “dimes y diretes” en las redes sociales… La cantante de 43 años compartió la foto a través de su cuenta oficial de Instagram, donde se la ve posando de espaldas, sin ropa, y frente a una ventana… Con estas continuas actuaciones Xila María River Red (como ella se hace nombrar en su plataforma digital) genera nuevamente preocupación; y es que desde hace mucho tiempo, la ex Princesa del Pop ha dado señales de que no se encuentra estable en materia de salud mental, y muchos de sus seguidores piden apoyo y una pronta atención médica… ¡Fin!

