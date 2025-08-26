"Le ofrecí mi casa y se quedó dos años": así comenzó la relación amorosa de uno de los hijos de Ricardo Montaner

Suscríbete a nuestros canales

Ricardo Montaner contó recientemente cómo fue que su hija Evaluna le confesó que había iniciado una relación con Camilo. Según relató, todo comenzó una mañana cualquiera: mientras compartían desayuno antes de viajar al aeropuerto, ella le dijo con entusiasmo: “Papi, me pidió que fuera su novia”.

Esa revelación marcó el inicio de lo que más tarde sería uno de los romances más comentados de la música latina.

La primera visita a Miami

Semanas después, con motivo del cumpleaños de Evaluna, Camilo viajó desde Bogotá a Miami para verla. Aunque en principio iba solo por unos días, Montaner recuerda que le abrió las puertas de su casa para que se quedara durante la visita.

Al momento de regresar a Colombia, el cantante se despidió y estaba a punto de salir rumbo al aeropuerto, cuando el intérprete de “Tan Enamorados” le hizo una pregunta que cambiaría el rumbo de todo:

“¿Qué tienes que hacer tú en Bogotá? ¿Por qué no te quedas unos días más?”.

De una semana a dos años

El comentario no quedó en el aire. Ante la insistencia de Montaner y la emoción de Evaluna, Camilo terminó posponiendo sus compromisos en Colombia. En lugar de regresar, se quedó en Miami, donde comenzó a trabajar junto a Mau y Ricky, además de enfocarse en su carrera musical y en su relación con Evaluna.

Consolidación de la pareja

Tras cuatro años de relación, Camilo sorprendió a su Evaluna con una pedida de mano de película. Organizó una función privada en un cine, donde al final de la proyección apareció la gran pregunta: “¿Te quieres casar conmigo?”. Evaluna aceptó entre lágrimas y acompañada de sus seres queridos y se casaron en 2020. Hoy en día tienen dos hijos Índigo y Amaranto, ambas menores de 5 años.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube