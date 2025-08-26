Pelea de divas: Ninel Conde desata polémica en redes por este comentario sobre Wendy Guevara

Suscríbete a nuestros canales

Ninel Conde desató una furiosa reacción en redes al referirse a Wendy Guevara como "hombre" durante una transmisión en vivo, agregando burlas sobre su apariencia física al calificarla como "tinaco con palanca". Estas declaraciones contrastan radicalmente con sus anteriores manifestaciones de apoyo a la comunidad LGBT+, cuando en marzo 2025 había llamado a Wendy "mujer poderosa y chingona" durante un evento conjunto.

La polémica profundiza en la transfobia cuando Ninel insiste en negar la identidad femenina de Wendy, pese a que la propia influencer ha aclarado que se identifica como "chica transexual, no mujer biológica" y acepta que usen su nombre natal "Carmelo". Las personas señalan que el problema radica en que Ninel utiliza pronombres masculinos "con intención de insultar", replicando patrones de discriminación que la comunidad LGBT+ ha combatido por décadas. Joanna Vega-Biestro de Sale el Sol cuestionó: "Luego no te jactes con que apoyas a la comunidad LGBT" .

Usuarios en redes destacan la incoherencia de Ninel, quien se autodenomina "la jota mayor" mientras mantiene posturas excluyentes. Esta no es la primera vez que Ninel enfrenta acusaciones de inconsistencia en sus activismos, pues aunque presume alianzas con la comunidad, sus declaraciones frecuentemente revelan prejuicios no superados.

Guerra con Las Perdidas

El conflicto se enmarca en una disputa mayor entre Ninel y el colectivo Las Perdidas, luego de que el estilista Mauricio Mejía acusara que se les pagó para apoyarla en LCDLFM (algo que todas negaron). Evelyn Hernández de Las Perdidas contraatacó: "Le aprendiste la personalidad a Karina Torres [...] te duró quince días, hermosa". Wendy Guevara también negó haber recibido pago alguno: "No tengo que andar cobrando porque voten por alguien", cerrando el círculo de descalificaciones mutuas que mantiene en vilo a la farándula mexicana.

