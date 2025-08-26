Karol G hace historia: es la primera latina en presentarse en este icónico lugar de París

Suscríbete a nuestros canales

Karol G se convertirá en la primera latina en protagonizar un espectáculo original en el mítico Crazy Horse de París, con ocho funciones exclusivas del 25 al 28 de septiembre de 2025. El show fusionará la esencia histórica del cabaret con sonidos de merengue, bachata y mambo de su álbum "Tropicoqueta", creando una celebración del empoderamiento femenino. La artista sigue los pasos de figuras como Dita Von Teese y Lisa de Blackpink en este templo del entretenimiento adulto que opera desde 1951.

"Este show es un tributo a todas las mujeres, y especialmente a mis latinas, celebrando que somos hermosas tal como somos", declaró Karol G sobre su presentación. La artista confesó que quedó "completamente impresionada y me enamoré de la magia" tras ver un show del Crazy Horse, prometiendo transmitir "energía valiente, libre y segura de sí misma" en sus actuaciones. El espectáculo promete ser una fusión cultural sin precedentes que elevará el perfil internacional de la música latina.

Legado artístico en crecimiento

Este hito se suma a los récords históricos de Karol G, quien ya había posicionado "Mañana Será Bonito" como el primer álbum en español en debutar en el #1 del Billboard 200. Sus presentaciones en el Crazy Horse coinciden con su momento de máxima proyección global, demostrando que su influencia trasciende géneros musicales y formatos de entretenimiento. Las entradas ya están disponibles a través de la plataforma oficial del venue, con precios que reflejan el carácter exclusivo del evento.

