Karol G debuta para un nuevo público: la cita que podría marcar un hito en su carrera

Karol G, la cantante colombiana ganadora del Grammy, se prepara para un momento histórico: actuar durante el espectáculo de medio tiempo en la primera transmisión exclusiva de la NFL en YouTube. El evento tendrá lugar el 5 de septiembre en el Corinthians Arena de São Paulo, Brasil, en el marco del partido de la Semana 1 entre Los Angeles Chargers y los actuales campeones de la AFC, Kansas City Chiefs.

Esta presentación no solo destaca por su magnitud, sino por la fusión de música, cultura latina y deporte en un mismo escenario, llevando a Karol G a conectar con un público completamente nuevo y diverso.

La artista habla de orgullo y raíces

“Este año ha sido verdaderamente gratificante, y formar parte de un momento tan significativo como la primera transmisión en vivo de la NFL en YouTube es un honor”, expresó Karol G. La cantante añadió que su álbum Tropicoqueta refleja la riqueza de la cultura latina, un sentimiento que llevará al escenario brasileño con energía y autenticidad.

La visión de la NFL y YouTube

Tim Tubito, director sénior de presentación y entretenimiento de la NFL, destacó que la elección de Karol G busca celebrar la cultura local y global: “Nuestro objetivo es transmitir la emoción de la NFL, adaptándola a las tradiciones y expectativas del público sudamericano”. Por su parte, Angela Courtin, vicepresidenta de marketing de YouTube, aseguró que el show será “un momento cultural épico que fusiona deporte y música para audiencias de todo el mundo”.

Detalles de la transmisión

El partido y el espectáculo estarán disponibles de forma gratuita para fanáticos globales a través de YouTube y YouTube TV. La transmisión comenzará a las 17:00 hora del Pacífico, 20:00 hora del Este y 21:00 hora local en Brasil, con una previa especial una hora antes del inicio del juego.

Una actuación que podría marcar un antes y un después

La participación de Karol G representa un salto hacia un público internacional diferente, mezclando la pasión por la música latina con el fervor del fútbol americano. Este evento promete ser un hito en su carrera y un ejemplo de cómo los artistas pueden trascender fronteras y géneros.

