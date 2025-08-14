Farándula

Estos son los alimentos que lleva la hija de Kerly Ruiz en la lonchera

Kerly Ruiz cuenta la divertida anécdota sobre cómo arma la lanchera de su hija 

Por Danyelis Pereira
Jueves, 14 de agosto de 2025 a las 04:52 pm

Kerly Ruiz enfrenta un desafío inesperado en su rol de madre: cada preparación de lonchera escolar se convierte en una batalla perdida. La presentadora confesó que su hija diariamente "no se comía lo que yo le metía", regalando las loncheras con verduras a su mejor amiga para unirse a la fila de la cantina. La situación escaló cuando la dueña del quiosco le alertó: "Mire, su hija hace la fila para comer dulces".

Con su característico humor, Kerly analizó el fracaso de su estrategia: "Yo le meto brócoli, apio, zanahoria... ¡claro, con razón se lo da a otra!". La comunicadora, autodenominada "la cuerva" por su estilo vibrante, reconoció la ironía: mientras ella promueve alimentación sana, su hija exige "comer con sazón sabroso". Esta contradicción la lleva a vivir "un dolor de cabeza todas las noches pensar qué le voy a meter: el juguito, el sanduchito".

Mientras ajusta su táctica, Ruiz se sincera sobre el aprendizaje: "Ay sí, pero una vaina, espérense pueblos". La presentadora transforma su frustración en un mensaje solidario: la alimentación infantil es un reto colectivo que requiere paciencia y dosis de humor, incluso para figuras públicas acostumbradas a resolver problemas en cámara.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
EEUU
Internacionales
belleza
Estados Unidos
tEXAS
Jueves 14 de Agosto - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América