El reencuentro emotivo de Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves

Por Eili Aranza Devia Viloria
Jueves, 14 de agosto de 2025 a las 04:16 pm
Los recordados actores mexicanos de El Chavo del 8, María Antonieta de las Nieves y Édgar Vivar, se reencontraron tras varios años sin coincidir en persona.

A través de las redes sociales se hizo viral el momento en la casa de Ernesto Pimentel, más conocido como ‘La Chola Chabuca’, quien se encargó de compartir el abrazo y la conversación entre 'La Chilindrina’ y ‘El Señor Barriga’.

El encuentro entre Édgar Vivar y María Antonieta de las Nieves

"¿Dónde está tu hijo? Me dijeron que está en Lima", se escucha preguntar a Édgar Vivar. María Antonieta de las Nieves le responde que se encuentra de visita en Machu Picchu.

En el video se escucha ambos muestran el gran cariño que se tienen. 

Recordemos, que ambos actores empezaron a trabajar juntos desde 1972 con el elenco que formó, Roberto Gómez Bolaños Chespirito, para el serie “El Chavo del 8”.

