En video: la inesperada vida que le hubiera gustado tener a Catherine Zeta-Jones de no ser actriz

Suscríbete a nuestros canales

La actriz Catherine Zeta-Jones, que apareció recientemente en la serie Merlina de Netflix, conversó con su compañera de elenco Jenna Ortega donde reveló detalles de sus intereses personales.

Durante una entrevista para la revista People, la actriz de 55 años respondió a su colega de 22 años, cuando fue consultada sobre cuál sería su camino si no se dedicara a la actuación.

¿Qué sería de la vida de Catherine Zeta-Jones si no fuese actriz?

“Creo que sería en arquitectura y diseño de interiores, mi querida Jenna. Es una pasión, y estoy considerando hacer un curso online para obtener un título en eso”, señaló Catherine Zeta-Jones.

“Si entras a mi casa parece que no vive nadie. Solo hay libros por todo el suelo”, dijo Jenna Ortega ante su respuesta. A lo que la actriz británica asumió el desafío: “¡Dame las dimensiones, dame algo de estética! Te enviaré ideas geniales. Me encanta hacer eso, sobre todo con el dinero de otros”, bromeó.

Cabe destacar, que desde hace tiempo Catherine Zeta-Jones pone en práctica este deseo por el diseño a través de su propia marca Casa Zeta Jones, donde da tips sobre cómo transformar hogares en espacios más acogedores.

Visite nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube