Chepa Candela: Kerly Ruiz se quedó con las ganas para reemplazar a Carolina Sandoval

¡Good morning!…Yyy la que anda “botando de su pecho espuma”, es la periodista JESSICA RODRIGUEZ, quien es reportera del programa “Despierta América”, de la cadena Univisión, pues logró lo que otros medios no pudieron, como fue entrompar a Shakira en plena Met Gala, dejando a la competencia ¡con los ojos claros y sin vista! Ya que no le dio chance a otros colegas, entre ellos, a una fablistana de Telemundo que labora en el espacio “En casa con Tele-Mundo”, a la que le tienen la carta de despido preparada y todo por dejar que la competencia se le montara encima…así que “matarile” por no hacer su tarea completa…¡Síii, señores!...

La fablistana venezolana ¡se cubrió de gloria!, al demostrándole al resto de los colegas “de qué lado masca la iguana”…haciendo periodismo del bueno, pues caerle a la estrella colombiana en un evento tan importante, fue toda una hazaña periodística que solo consiguen los que saben que es el verdadero reporterismo…de manera que la Jessica Rodríguez les enseñó a sus colegas mayameras ¡como se bate el chocolate!...Mientras que a la periodista de Telemundo, ya tienen que haberle dado “matarile”...¡y Chaito, pues!...

Kerly Ruiz

Yyy desde los lares mayameros también me llega la ondas de que KERLY RUIZ (¡Mijita¡…¿qué era de ti vida?) se quedó con las ganas de que la llamaran para ocupar el puesto de Carolina Sandoval en el programa “Siéntese quien pueda”, a cuyos productores solicitó un permiso para repotenciarse las “lolas” (Cambio de prótesis) y como pensaban que estaría ausente bastante tiempo, la exconductora de Portadas, ique, dijo que es sería su momento de brillar, ya “La Veneno” con su gritadera primero no deja hablar a nadie…y segundo todo el tiempo quiere robarse el show en el espacio de Univisión, donde el resto de las animadoras no pueden disimular el exceso de protagonismo de su alebrestada compañera…Bueno, tendrán que seguir calándosela, pues la Carolina Sandoval solo estarà fuera unos días…y la Kerly Ruiz con ganas de figurar más de la cuenta…

Kiara

Yyy parlando de protagonismo, les cuento que KIARA, ique, comentó que no se va a dejar a “afocar” por Liz, Scarlet Linares y Elisa Rego con quienes integra el espectáculo “Venezuela es mujer” en el cada una pone de su parte para brindarle al público lo mejor…Bueno, la susodicha pretende ser la estrella del mismo, pues sabe que la competencia que tiene al lado es fuerte, fuerte…y si tiene que pagar un coreógrafo particular para que le monte su número, pues aflojará el “biyuyo”…y es que según me contaron la Kiara, ique, dijo que “primero muerta que opacada”…¡Sussstooo!….

